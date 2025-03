Le PSG prépare un coup légendaire pour signer Isak

Même si le Paris Saint-Germain est inarrêtable en ce moment, le poste d'avant-centre reste un problème en interne. Luis Enrique ne fait pas confiance à Gonçalo Ramos et souhaiterait recruter un autre joueur. Très complet, Alexander Isak est ciblé.

Vainqueur de 15 de ses 16 matchs en 2025, le Paris Saint-Germain est une véritable machine. Difficile de trouver des défauts dans cette équipe. Si les observateurs pointent du doigt la fragile charnière centrale, Luis Enrique est plutôt gêné par son attaquant de pointe. Gonçalo Ramos ne le convainc pas et c'est souvent Ousmane Dembélé qui évolue dans l'axe. L'entraîneur espagnol ne le cache pas, il préfère recruter un nouvel attaquant que d'utiliser son buteur portugais. Le nom de Victor Osimhen revient toujours au PSG. Cependant, le Nigérian est désormais concurrencé par Alexander Isak dans l'esprit des dirigeants parisiens.

L'attaquant suédois fait une saison énorme du côté de Newcastle. Il a inscrit 22 buts toutes compétitions confondues dont 19 en Premier League. Au-delà des chiffres, Isak sort du lot par sa large palette technique. Il multiplie les courses, il décroche beaucoup et il sait participer à la création des actions. Attaquant polyvalent, il apparaît plus complet que Gonçalo Ramos sur le papier. Reste à convaincre Newcastle alors qu'Arsenal est aussi sur le joueur depuis plusieurs semaines.

