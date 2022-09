Le PSG prépare l'après-Verratti et regarde au Barça

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le mercato vient de fermer ses portes, mais Luis Campos se place déjà sur des dossiers chauds en fin de saison, notamment un joueur qui fait saliver du côté du Barça. Une pépite gratuite, ça ne se refuse pas au PSG.

Auteur d’un mercato impressionnant, surtout pour un club qui se disait ruiné il y a un an, le FC Barcelone s’est renforcé dans tous les secteurs de jeu. Son centre de formation, très sollicité quand le club catalan ne pouvait pas recruter, va forcément devoir s’adapter et notamment les jeunes qui ont pu briller sous la lumière des projecteurs la saison passée. C’est le cas de Gavi, devenu un joueur qui compte sans être encore un cadre au Barça, mais qui se pose des questions sur son avenir. Le jeune espagnol a vu les recrues arriver, et il a même pensé partir lors des derniers jours du mercato si le FC Barcelone parvenait à faire signer Bernardo Silva.

Gavi disponible pour zéro euro

Cela n’a pas été le cas, et Gavi va donc passer la saison en Catalogne. Mais ce sera sa dernière. Celui qui est désormais international espagnol et entend bien disputer la Coupe du monde au Qatar entre dans la dernière année de son contrat, et n’a pas ou du moins plus, l’intention de prolonger. S’il possède une clause libératoire à 50 millions d’euros, il sera disponible pour 0 euro dans un an, et bien évidement plusieurs clubs rêvent de le récupérer. Le média espagnol Betevé annonce que les discussions sont rompues et que le joueur a l’intention de partir libre, sachant que sa place est menacée par de nombreuses recrues.

Dès le mois de janvier, il sera libre de négocier avec les équipes de son choix. Si le Bayern Munich lui tourne autour, le PSG est entré dans la danse. Todo Fichajes annonce que le club de la capitale est entré en contacts avec Ivan de la Peña, ancien milieu du Barça mais surtout agent de Gavi. Le Paris SG fait du joueur blaugrana l’un de ses objectifs pour préparer la relève, et notamment permettre dans un premier temps de faire souffler Marco Verratti, avant peut-être que le témoin ne soit transmis sur le moyen terme avec l’Italien. Un plan qui plait au membre de la Roja, qui sait que le PSG est désormais un club avec une grande consonance hispanique, et les derniers recrutements de Carlos Soler et Fabian Luiz vont certainement lui permettre d’entendre parler du club parisien lors des prochains rassemblements.