Le PSG prépare deux surprises en fin de mercato

Après les arrivées de Renato Marin, Lucas Chevalier et d’Illia Zabarnyi, le Paris Saint-Germain ne s’interdit pas de poursuivre son recrutement. Le club de la capitale envisage de renforcer deux postes déjà définis.

Le Paris Saint-Germain pourrait bien nous surprendre. Durant les deux dernières semaines de mercato, le récent vainqueur de la Supercoupe d’Europe va rester attentif aux opportunités. Le journal L’Equipe affirme que le club francilien n’écarte pas un voire deux recrutements supplémentaires. L’idée serait d’intensifier la concurrence dans le secteur offensif avec un ailier gaucher, et d’ajouter un latéral droit pour soulager Achraf Hakimi.

Enfin une doublure pour Hakimi ?

L’international marocain, qui disputera la Coupe d’Afrique des Nations cette saison (du 21 décembre au 18 janvier), n’a toujours pas de réelle doublure. L’entraîneur parisien Luis Enrique s’appuie sur les milieux de terrain João Neves et Warren Zaïre-Emery pour suppléer l’ancien joueur du Real Madrid si besoin. La direction envisage donc la possibilité de s’offrir un vrai latéral droit pour éviter ce bricolage. Et ce malgré les difficultés évoquées au début du mois. Nos confrères de RMC expliquaient qu’aucun latéral droit disponible sur le marché n’acceptait de jouer les doublures d’Achraf Hakimi. Ce n’est pas vraiment une surprise étant donné que ce rôle consiste à récolter le peu de miettes laissées par le candidat au Ballon d’Or.

Difficile de dire si le Paris Saint-Germain parviendra à ses fins sur ces dossiers. Une chose est sûre, c’est que Luis Campos s’activera davantage dans le sens des départs. Le conseiller sportif va tenter de vider le loft où Gianluigi Donnarumma a rejoint Nordi Mukiele, Renato Sanches, Carlos Soler, Marco Asensio, Ilyes Housni et Randal Kolo Muani. Sans oublier Presnel Kimpembe et le gardien Arnau Tenas, pas vraiment poussés vers la sortie, mais que le dirigeant portugais ne retiendra absolument pas.