Le PSG prend une gifle à 45ME pour ce buteur français

Le PSG fait d’un transfert de Randal Kolo Muani une priorité cet été. Le club parisien réclame 45 millions d’euros pour l’international français, ciblé par la Juventus mais que Chelsea va finalement snober.

Prêté par le Paris Saint-Germain à la Juventus Turin en janvier dernier, Randal Kolo Muani a globalement réussi à se relancer avec le club italien. L’ancien buteur de l’Eintracht Francfort n’a pas fait preuve d’une régularité irréprochable, mais Igor Tudor souhaite tout de même conserver le natif de Bondy pour la saison prochaine. Les discussions se poursuivent entre la Juve et le PSG dans l’espoir de trouver un accord, même si les positions des deux clubs sont encore trop éloignées pour espérer une issue rapide.

Randal Kolo Muani is not under consideration for Chelsea despite fresh links. Kolo Muani wants to stay at Juventus. PSG want around €45m for Kolo Muani.🇫🇷 pic.twitter.com/H1fYirKrpc