Le PSG prend une décision, la Ligue 1 va hurler

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Ce samedi, le PSG se rend à Strasbourg dans un match important dans la course à l'Europe. Les Parisiens ont décidé de mettre les titulaires au repos, ce qui va forcément faire vivement réagir.

Au coeur de deux demi-finales de la Ligue des Champions, le PSG doit gérer un déplacement à Strasbourg ce week-end. L’affiche est casée ce samedi à 17h, histoire de permettre aux Parisiens de souffler avant le retour contre Arsenal ce mercredi. Mais pour cette rencontre, L’Equipe l’affirme, le PSG ne va prendre absolument aucun risque et faire tourner largement son effectif. Paris n’a plus rien à jouer, est déjà champion, et a perdu son invincibilité contre Nice la semaine dernière. Et dans le même temps, une équipe de Strasbourg jeune et surmotivée joue désormais la Ligue des Champions. Résultat, même sur les sites de paris sportifs, la cote de la victoire parisienne en Alsace est plus élevée qu’une défaite, signe que le risque est grand de voir le champion de France s’incliner.

Kimpembe face à Strasbourg, c'est le moment

Certes, même avec une équipe B, le PSG a le niveau pour ne pas s’incliner dans un déplacement en Ligue 1, mais le turnover va être copieux entre des joueurs à faible temps de jeu et qui n’ont pas forcément l’habitude d’évoluer tous ensemble en même temps. Ainsi, Le Parisien l’explique, Safonov, Lucas Hernandez, Beraldo, Zaïre-Emery, Lee, Ramos, Mbaye et même Kimpembe peuvent démarrer cette rencontre dans le Grand Est. Des choix assumés par Luis Enrique, qui possède un 11 de départ déjà tout trouvé pour le retour contre Arsenal, et ne veut pas avoir une blessure à déplorer. Pour le moment, le PSG a totalement esquivé les problèmes d’infirmerie, et c’est aussi l’une des clés de sa réussite. Ce sera donc l’occasion de souffler pour les titulaires, quitte à agacer les concurrents de Strasbourg pour une place en Coupe d’Europe.

With you, always! ❤️‍🔥💙



Thank you for coming to London.



See you in Strasbourg on Saturday and at the Parc next Wednesday!



WE ARE PARIS!#ARSPSG I #UCL pic.twitter.com/Scz4YIJ5oI — Paris Saint-Germain (@PSG_English) April 29, 2025

Du côté de l’OL et de l’OM notamment, on voit en effet qu’après Nice, Strasbourg, un autre candidat à l’Europe, peut profiter de cette fin de saison en roule libre du PSG en Ligue 1. Mais avec 20 points d’avance sur Marseille, Paris n’a pas de raison de forcer son talent à chaque match, et dans d’autres championnats, en raison d’un calendrier encore plus musclé, Liverpool a par le passé envoyé son équipe B dans un match de Coupe, histoire de montrer qu’on ne pouvait pas forcément être partout et tout le temps à fond, sous peine de le regretter en fin de saison, au moment où cela compte le plus. Tant pis si cela ne plait pas ailleurs.