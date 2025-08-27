Le PSG prend un risque maximum au mercato

Dans : PSG.

Par Nathan Hanini

Le Paris Saint-Germain poursuit sa préparation en ce début de saison. Toujours victorieux après deux journées de Ligue 1, la formation de Luis Enrique aborde la fin du mercato de manière sereine. Pour certains observateurs, cette équipe aurait pu être renforcée, notamment au milieu de terrain.

Toujours invaincu lors de ce début de saison, le Paris Saint-Germain en a profité pour glaner un premier trophée dès le mois d’août. Les hommes de Luis Enrique ont remporté la Supercoupe de l’UEFA face à Tottenham. À la veille du tirage de la Ligue des champions, le club de la capitale sait qu’il faudra autant d’envie et de gnaque pour conserver l’ensemble des trophées remportés l’an passé. Pourtant, sur le mercato estival, le PSG n’a pas recruté large. Luis Enrique a voulu conserver l’ossature de son groupe.

Le PSG doit garder la même émulation

Le PSG peut-il faire aussi bien sans regénérer son effectif ? L'avis de Daniel Riolo pic.twitter.com/t30P8PkMfw — After Foot RMC (@AfterRMC) August 26, 2025

Dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo évoque ce choix de la part de la direction parisienne. L’éditorialiste y voit un problème en cas de blessure d’un des joueurs au milieu de terrain. « La seule question est à l'entraîneur. Est-ce qu’il sent oui ou non, que l’envie, que la faim de son équipe est la même ? S’il sent que mentalement, les mecs sont toujours prêts, qu’ils ont toujours cette envie, je ne vois pas réellement le problème, » explique-t-il avant d’ajouter. « Là où je peux voir un problème, c’est dans ce trio au milieu de terrain, le moteur de l’équipe. C’est de me dire, si t’en a un qui se blesse, qui sera choisi pour le remplacer ? Et sera-t-il au même niveau ? N’oublions pas que cette équipe dans sa forme actuelle, elle n’a qu’une existence brève. Elle n’existe que depuis janvier 2025. Parce que d'août à décembre, tu as eu énormément de changements, » poursuit le journaliste.

Le Paris Saint-Germain pourra-t-il enchaîner une deuxième saison historique ? Réponse en fin d’année. En attendant, le club de la capitale doit toujours trouver une solution concernant Gianluigi Donnarumma, qui est toujours dans l'effectif parisien à cinq jours de la fin du mercato d'été.