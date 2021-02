Le PSG prend 700.000 euros d'amende, la raison est sidérante

Dans : PSG.

Les services de l'état ont décidé de mener une lutte contre les sociétés qui trainent un peu trop à payer leurs factures. Le PSG vient d'être pris par la patrouille et ça lui coûte cher.

Lassé de voir que certaines sociétés prenaient d’énormes libertés avec les délais de paiement, au point même de mettre en danger d’autres entreprises, le Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance a désormais décidé de frapper à la caisse ceux qui « s’amusent » à cela sans raison. « La lutte contre les retards de paiement interentreprises constitue un enjeu majeur pour le bon fonctionnement de l’économie et la compétitivité des entreprises . Cette action est d’autant plus cruciale en période de crise afin d’éviter les risques d’effet en chaîne menaçant la viabilité des entreprises », justifie ainsi la DGCCRF. Et ce lundi, c’est le Paris Saint-Germain qui a été pris par la patrouille, et qui va devoir s’acquitter d’une grosse amende. Il ne s’agit pas d’un record, car des amendes qui dépassaient le million d’euros ont déjà été distribuées par les services de l’état, mais forcément cela fait mauvais genre pour le club le plus riche de Ligue 1.

Et sur son site internet, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a précisé pourquoi le PSG devait lui régler 700.000 euros. « En application des articles L. 441-16 a) et L. 470-2 du code de commerce, une amende de 700 000 € a été prononcée par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) d’Ile-de-France à l’encontre de la société PSG FOOTBALL pour des retards dans le paiement des factures de ses fournisseurs. La constatation de ces retards a été effectuée par les services de la DIRECCTE dans le cadre d’une enquête lancée par la DGCCRF sur le respect des règles du code de commerce en matière de délais de paiement. L’amende susmentionnée se rapporte à des manquements commis pendant une période antérieure à la situation d’urgence sanitaire consécutive à l’épidémie du Covid-19 », précisent les autorités. Nasser Al-Khelaifi peut préparer le chéquier, il ne faudra pas payer cette amende en retard, ça ferait mauvais genre.