Le PSG pour se relancer, Deschamps y va en courant

Par Eric Bethsy

Libre après la fin de son contrat en 2026, Didier Deschamps ne compte pas prendre sa retraite. Le sélectionneur de l’équipe de France se voit poursuivre sa carrière, et pourquoi pas au Paris Saint-Germain ?

Ce n’est pas la fin pour Didier Deschamps. Même s’il a prévu de quitter l’équipe de France au terme de son contrat en 2026, le sélectionneur des Bleus compte bien poursuivre sa carrière. Dans les colonnes du Parisien, le Bayonnais a par exemple ouvert la porte au Paris Saint-Germain. L’hypothèse peut paraître folle à première vue, mais pas pour Eric Di Meco qui imagine le technicien convoité par les cadors européens.

« Le jour où il arrêtera l'équipe de France, tous les grands clubs européens qui cherchent un entraîneur vont obligatoirement se retourner vers Didier Deschamps, a annoncé le consultant de RMC. Il n'y aura pas que Paris. Paris sera en concurrence avec de gros clubs en Angleterre, en Italie… Je n'ai aucun doute là-dessus, je n'ai aucun doute sur sa fraîcheur. » Pour Eric Di Meco, le travail de sélectionneur n’a pas entamé les réserves mentales de Didier Deschamps.

Deschamps sera prêt

« En équipe de France, même si tu es sous pression, on te casse les pieds une semaine par mois, a expliqué le spécialiste. Et encore, lui il arrive toujours malgré tout, en deux conférences de presse, à ne rien dire pour ne pas être embêté. Ne pensez pas que l'équipe de France l'a fatigué mentalement. Ça l'a beaucoup moins fatigué que s'il était dans un grand club européen. Les 15 ans qu'il a passés en équipe de France, ça équivaut à sept ans dans un grand club européen. »

« Je vais même plus loin, il a rajeuni en prenant l'équipe de France. Il va être frais derrière pour un nouveau challenge. S'il a le PSG qui vient, il y va en courant. C'est un entraîneur de haut niveau qui, avec le projet et les moyens du PSG, sera obligatoirement intéressé. Si c'est possible en tant qu'ancien Marseillais ? Ce sera possible parce que la pression à Paris, il l'absorbera sans problème », a certifié Eric Di Meco.