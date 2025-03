Le PSG plus fort sans Mbappé, un énorme bras d'honneur

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain compte désormais seize points d'avance sur l'Olympique de Marseille, son plus proche rival en Ligue 1. Et cela alors que certains craignaient que le PSG s'écroule après le départ de Kylian Mbappé.

En s'imposant à Rennes, tandis que l'OM s'inclinait au Vélodrome contre Lens, le club de la capitale a encore plus creusé son avance au classement de L1. A une semaine de recevoir Marseille dans un Parc des Princes qui sera incandescent, le PSG n'a plus rien à craindre dans la quête d'un nouveau titre de champion de France, jamais dans les années les plus récentes le Paris Saint-Germain n'ayant compté une telle avance, qui plus est avec une invincibilité totale depuis le début de la saison de Ligue 1. Forcément, cela a de quoi remettre en exergue les propos de ceux qui l'été dernier jouaient les Cassandre et annonçaient la fin de l'hégémonie parisienne suite au départ de Kylian Mbappé, auteur d'une saison à 44 buts, pour le Real Madrid.

Le PSG plus fort sans Kylian Mbappé

Tandis que Nasser Al-Khelaifi et Kylian Mbappé sont toujours opposés dans un duel juridique à 55 millions d'euros, une somme que le joueur français réclame à son ancien club, du côté des suiveurs du Paris Saint-Germain, on fait cruellement remarquer que finalement sans la star tricolore, le PSG va bien et même probablement mieux que lorsqu'il était Mbappé dépendant. C'est notamment le cas de Romain Bedouk, journaliste d'Ici Paris Île-de-France. « Rappelons que c’était l’année du suspense relancé en Ligue 1 parce que le PSG n’allait avoir aucune solution en étant orphelin des 40 buts de Mbappé. (cette saison l’équipe en a mis 16 de plus qu’à la 25e journée l’an dernier) », ironise notre confrère au moment où le Paris Saint-Germain est devenu un énorme rouleau compresseur en France.

Rappelons que c’était l’année du suspense relancé en Ligue 1 parce que le PSG n’allait avoir aucune solution en étant orphelin des 40 buts de Mbappé. (cette saison l’équipe en a mis 16 de plus qu’à la 25e journée l’an dernier). https://t.co/ZHu6SgZKLU — Romain Beddouk (@RomainBeddouk) March 8, 2025

Bien évidemment, on peut toujours dire que le PSG est en grand danger en Ligue des champions avant le déplacement de mardi à Liverpool, mais avec Kylian Mbappé, le club de la capitale n'a pas non plus gagné la C1. Bien malin celui qui pouvait prévoir cela à l'été 2024, quand le Real Madrid a officialisé la signature de l'attaquant tricolore, le Paris Saint-Germain se faisant alors défoncer un peu partout pour avoir laissé partir sa star. Moins d'un an plus tard, la tendance s'est inversée et Nasser Al-Khelaifi ne doit pas regretter d'avoir mis fin aux années bling-bling et surtout d'avoir fait confiance à Luis Enrique qui préférait « avoir quatre joueurs à 10 buts qu’un seul à 40. »