Le PSG plus fort que le Barça, l'Inter est terrifié

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La finale de la Ligue des Champions opposera l’Inter au PSG et du côté italien, on redoute le club de la capitale, jugé supérieur au FC Barcelone, que les Nerazzurri ont éliminé en demi-finale.

Au Paris Saint-Germain comme à l’Inter Milan, les yeux sont d’ores et déjà rivés vers le rendez-vous du 31 mai prochain à Munich. Les deux clubs se retrouveront pour la finale de la Ligue des Champions, après avoir respectivement éliminés Arsenal et le FC Barcelone en demi-finale. Si l’équipe de Luis Enrique ne s’est pas fait trop de frayeurs contre les Gunners, on ne peut pas en dire autant de l’Inter, qui a bataillé tout au long d’une double-confrontation historique contre le Barça, futur champion d’Espagne. On pourrait presque croire que pour l’Inter, la finale a été jouée avant l’heure face aux Catalans.

Ce n’est pourtant pas le cas selon le journaliste italien Fabrizio Biasin, convaincu que l’Inter sera confrontée à un adversaire encore plus redoutable que Barcelone avec le PSG. « Le PSG a des joueurs supérieurs, peut-être pas au niveau de Lamine Yamal, mais je pense que paradoxalement ils pourraient être une meilleure équipe. Luis Enrique a conduit une « non-équipe » à devenir une équipe. Jusqu'à il y a deux ans, elle était composée de joueurs très forts mais détachés les uns des autres. L'entraîneur espagnol a désormais fait du collectif l'un des points forts de l’équipe » estime le journaliste italien, avant de poursuivre.

L'Inter se méfie énormément du PSG

« Il ne faut donc pas trop craindre les individualités même s’il y a Dembélé, Hakimi Kvaratskhelia, Donnarumma… Ils sont tous très forts. Mais la force du Paris Saint-Germain en ce moment, c'est son entraîneur. C'est lui l'entraîneur qui a donné à cette ancienne équipe de stars la capacité de devenir un groupe. Je pense que c'est la chose la plus difficile à affronter » a-t-il expliqué, dans des propos relayés par le site Inter News. Inutile donc de préciser que du côté des Nerazzurri, on redoute énormément le Paris Saint-Germain et sa force collective bien au-dessous de la moyenne. A tel point de faire du club parisien un adversaire plus redoutable et complet que Barcelone.