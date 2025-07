Le PSG pique le magicien de la formation à l'OL

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

L'Olympique Lyonnais a plus de difficultés à tirer le meilleur de son centre de formation depuis quelques années. Le départ de Jean-François Vulliez n'y est sans doute pas étranger. L'ancien directeur du centre de formation rhodanien va débarquer au PSG.

Meilleur club formateur de France pendant plusieurs années et deuxième en Europe derrière le FC Barcelone, l'Olympique Lyonnais n'est même plus sur le podium français selon le dernier classement sorti en juin. Rennes, Monaco et le PSG ont dépassé les Gones, moins fringants dans ce domaine sous l'ère Textor. Les jeunes talents ne se bousculent plus en équipe première et l'OL peine à émerger dans les catégories de jeunes. Plus que l'arrivée de l'Américain à la tête du club, c'est peut-être le départ de Jean-François Vulliez qui explique ces difficultés.

Jean-François Vulliez arrive au PSG

Arrivé à l'OL en 2011, ce formateur a été le directeur du centre de formation lyonnais de 2017 à 2023. Sous sa houlette, les Gones ont sorti des talents comme Rayan Cherki, Pierre Kalulu, Malo Gusto, Castello Lukeba ou encore Bradley Barcola. Nommé entraîneur intérimaire de l'OL pendant un match de Ligue 1 (contre Le Havre en septembre 2023), il avait quitté les Rhodaniens à l'issue de la saison 23-24 pour atterrir au Danemark. Entraîneur adjoint de l'AC Horsens depuis septembre 2024, il prépare son retour en France cet été au Paris Saint-Germain.

C'est fait, Jean-François Vulliez est le nouvel entraîneur du pôle espoirs (U19) du PSG, selon @LeMechenoua un des suiveurs du club parisien. https://t.co/xn9rF84LJV — Borgia_OL_Académie (@Borgia_OL_acad) July 11, 2025

Selon les informations du quotidien Le Parisien, le vainqueur de la Ligue des champions va engager Jean-François Vulliez. L'ancien formateur de l'OL va diriger le groupe espoirs du PSG la saison prochaine. Une vraie marque de confiance pour un club qui remet la formation au centre de son projet depuis quelques temps comme l'a démontré l'émergence de Warren Zaire-Emery chez les pros, lequel a été suivi ensuite de Senny Mayulu et d'Ibrahim Mbaye.