Le PSG pèse 510 millions d’euros, le Qatar n’a pas blagué

Par Corentin Facy

Avec un coût estimé à 510 millions d’euros, le PSG est la deuxième équipe qui a coûté le plus cher en Europe derrière Manchester City.

Prêt à tout pour remporter un jour la Ligue des Champions, le Qatar met les moyens pour atteindre son objectif. Les chiffres le prouvent puisque selon une étude du CIES, le Paris Saint-Germain est la deuxième équipe au monde qui a coûté le plus cher derrière Manchester City. En effet, l’effectif actuel du PSG a coûté au total 510 millions d’euros selon le cabinet spécialisé, le deuxième chiffre le plus important derrière les 605 millions d’euros nécessaires pour bâtir l’effectif actuel de Manchester City. Rien de très étonnant quand on sait que le PSG a dépensé plus de 200 millions d’euros pour Neymar et à peine moins pour Kylian Mbappé, deux transferts qui font déjà monter la note tandis que Lionel Messi au contraire n’a rien coûté au PSG en indemnité de transfert puisque l’ex-capitaine du FC Barcelone était libre de tout contrat.

Le PSG deuxième effectif le plus cher d'Europe

Manchester City et le PSG ont donc cassé leur tirelire pour bâtir leur effectif mais au moins, les résultats suivent pour ces deux géants du football européen avec des résultats correctes en Ligue des Champions et une domination totale sur le plan national. Ce n’est pas le cas de tous les clubs se trouvant dans le top 10 de ce classement du CIES. Par exemple, Manchester United figure à la 3e place avec 480 millions d’euros dépensés pour bâtir son effectif alors que les Red Devils ne sont même pas qualifiés pour la Ligue des Champions. Eliminés dès la phase de groupes de la C1, le FC Barcelone (334 millions d’euros) et la Juventus Turin (300 millions d’euros) sont également présents dans ce classement. Enfin, les dirigeants du Bayern Munich peuvent être fiers d’eux puisqu’ils n’ont dépensés (que) 294 millions d’euros pour bâtir leur effectif, vainqueur de la Ligue des Champions en 2021 et dominateur comme jamais en Allemagne.