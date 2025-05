Le PSG passe la seconde pour le nouveau Lamine Yamal

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG ne manquera pas d'idées l'été prochain lors du marché des transferts. Comme souvent depuis l'arrivée de Luis Campos, le club de la capitale veut trouver son bonheur du côté du Portugal.

Le Paris Saint-Germain a logiquement l'esprit tourné vers sa prochaine finale de Ligue des champions face à l'Inter le 31 mai prochain à Munich. Mais la direction francilienne a déjà quelques idées en tête concernant le mercato estival. Luis Campos sait que certains dossiers ont besoin d'être initiés très tôt pour avoir une vraie chance d'aboutir. Luis Enrique souhaite toujours des joueurs bien ciblés, pouvant apporter un vrai plus à son effectif. Un élément semble faire l'unanimité au PSG : Rodrigo Mora. A seulement 18 ans, le jeune Portugais crève l'écran avec le FC Porto et pourrait bien quitter le navire portugais dans les prochaines semaines.

Rodrigo Mora, le PSG insiste

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par FC Porto (@fcporto)

Selon des informations du média lusitanien A Bola, Luis Campos a en effet récemment passé la seconde dans le dossier Mora. A noter que le FC Porto a assuré ses arrières suite à la récente prolongation du Portugais jusqu'en juin 2030. Sa nouvelle clause libératoire est désormais fixée à 100 millions d'euros. Le PSG sait donc à quoi s'en tenir et son arrivée serait un investissement majeur. Mais les champions de France semblent tout de même bien décidés à rafler la mise dans ce dossier. Il faut dire que le Paris Saint-Germain a déjà échoué à faire venir d'autres pépites, comme Geovany Quenda ou encore Estevao. La polyvalence de Rodrigo Mora, qui peut jouer comme meneur de jeu ou ailier, est plus qu'un atout pour la direction parisienne et Luis Enrique. Tout pourrait s'accélérer dès la fin de la saison. Paris disputera la Coupe du monde des clubs aux Etats-Unis et prévoit de se renforcer d'ici-là.