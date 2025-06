Le PSG pas assez anglophone, il refuse de signer

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Recruté par Arsenal l’été dernier, le jeune gardien Lucas Nygaard avait aussi l’opportunité de signer à la Juventus Turin, à l’AS Monaco et au Paris Saint-Germain. Le Danois avait fini par accepter l’offre des Gunners, notamment parce que les Parisiens ne parlaient pas suffisamment anglais.

Prêt à se jeter sur les meilleurs jeunes, le Paris Saint-Germain avait tenté sa chance pour Lucas Nygaard l’été dernier. Le gardien de 18 ans avait décidé de quitter le FC Nordsjaelland avant la signature de son premier contrat professionnel. Comme la Juventus Turin et l’AS Monaco, le club de la capitale y voyait une opportunité à saisir. Sauf que le Danois, qui dispute actuellement l’Euro U19 avec sa sélection, avait privilégié l’offre d’Arsenal.

Nygaard s'explique

Notamment en cause selon lui, une adaptation potentiellement difficile dans un vestiaire parisien qui ne maîtrise pas l’anglais. « Il y avait beaucoup de clubs où je pouvais aller l'été dernier, a raconté Lucas Nygaard au média Ekstra Bladet. Monaco et la Juventus Turin étaient vraiment intéressés. Le PSG et Arsenal l'étaient aussi, mais mon choix s'est finalement porté sur Arsenal. J'avais été au centre d'entraînement du PSG pour voir à quoi ça ressemblait. C'était aussi une très belle expérience. Mais c'était un peu difficile parce qu'ils ne parlaient pas vraiment anglais. »

« C'était un peu compliqué là-bas, mais je profite de toutes les expériences et des connaissances que j'ai acquises à ces différents endroits. Arsenal fait partie des plus grands clubs au monde et ils ont vraiment un bon projet en cours. Quand je m'entraînais là-bas et que je devais choisir où je devais aller, j'étais impressionné. Je pense que les gens autour du club, mes coéquipiers et le projet étaient très excitants. Je me voyais bien dedans, c'est pour ça que je les ai choisis », a expliqué le Gunner pas encore intégré à l’équipe première de Mikel Arteta.