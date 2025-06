Le PSG part à L.A, Jérome Rothen fait un aveu

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Dans son émission de radio éponyme, Jérôme Rothen a pris la parole sur l'intérêt porté par le Paris Saint-Germain pour la Coupe du monde des clubs. Selon lui, le champion d'Europe veut étendre sa domination au monde entier.

Après l'annonce de sa refonte, la Coupe du monde des clubs a fait l'objet de nombreuses critiques. Les joueurs vont être amenés à disputer encore plus de matchs au cours de saisons qui vont paraître interminables. En allant au bout de toutes les compétitions qu'il a disputées cette saison, le Paris Saint-Germain a joué au total 57 matchs : 34 en Ligue 1, 17 en Ligue des champions et 6 en Coupe de France. Ajoutez à cela les matchs internationaux disputés par la majorité de l'effectif parisien et vous obtenez un calendrier totalement surchargé. Malgré tout, le Mondial des clubs intéresse vivement le champion d'Europe. En tout cas, c'est ce qu'affirme Jérôme Rothen dans son émission « Rothen s'enflamme ».

Rothen rassure, le PSG veut gagner la CDM

Barcola contre Raphinha, le PSG négocie un énorme échange https://t.co/izozfaxmOC — Foot01.com (@Foot01_com) June 10, 2025

« J'ai eu l'opportunité de parler avec beaucoup de joueurs, de dirigeants et d'entraîneurs. Tu sens que plus ça avance, plus ils ont envie de respecter la Coupe du monde des clubs. J'ai croisé des joueurs du PSG, ils m'en ont tous parlé en me disant qu'ils étaient excités de remettre cette magnifique Ligue des champions en jeu pour montrer qu'ils sont la meilleure équipe du monde. Quand tu entends Marquinhos dire ça, quand tu vois Nasser al-Khelaïfi dire qu'il faut la jouer à fond et la gagner… J'imagine que les clubs des autres continents sont dans le même état d'esprit. Une fois que t'as compris ça, ça sert à rien de remettre sur la table la fatigue des joueurs. Ils adhèrent totalement, ils ont envie de la jouer. Est-ce qu'ils auront des vacances après ? La plupart des équipes ont dit oui, ils auront au moins 3 semaines », a lancé l'ancien joueur du PSG devenu consultant.

En attendant, le PSG a rendez-vous le 15 juin prochain, date du coup d'envoi de la Coupe du monde des clubs et de son entrée en lice dans la compétition face à l'Atlético de Madrid.