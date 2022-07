Le PSG ou Reims c’est pareil, Ekitike n’a pas froid aux yeux

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Certain du potentiel du joueur, le PSG a cassé sa tirelire pour recruter Hugo Ekitike en provenance du Stade de Reims au mercato.

Après de longues négociations avec le club champenois, un accord a été trouvé aux alentours des 30 millions d’euros pour le transfert d’Hugo Ekitike au Paris Saint-Germain. Un joli coup de la part de Luis Campos, soucieux de recruter les meilleurs espoirs du football français avant d’aller jeter un œil à l’étranger. Une stratégie qui plait aux supporters parisiens, lesquels vont apprendre à découvrir Hugo Ekitike dans les semaines à venir. L’ex-attaquant de Reims, amené à devenir la doublure du trio Messi-Mbappé-Neymar, sera dans le groupe du PSG dès ce dimanche à l’occasion du trophée des champions contre Nantes. Interrogé par Le Parisien, il a en tout cas fait savoir que son adaptation se déroulait comme dans un rêve. Étonnamment très serein, Ekitike a par ailleurs expliqué qu’il ne faisait pas toute une montagne des entraînements de stars du PSG, qui ne diffèrent pas tant que cela de ce qu’il a connu à Reims selon lui.

Ekitike heureux mais pas impressionné par les stars du PSG

« Je l’ai bien appréhendé. Maintenant, ça y est, je suis un joueur à part entière du PSG. J’ai signé mon contrat. Il n’y a pas de pression à se mettre quand je viens à l’entraînement. Je suis heureux de pouvoir jouer avec eux, tranquille, et à vrai dire je dors super bien depuis que je suis à Paris (rires). Forcément, ça va vite avec tous ces top joueurs, mais je ne sens pas une grosse différence, non… ou alors j’ai vite pris le rythme (sourire). Que ce soient les francophones ou les autres, ils m’ont tous très bien accueilli. Je n’ai pas eu besoin de me présenter. À partir du moment où un joueur signe je pense que tout le monde est au courant. Ils sont tous très gentils, ils ont le sourire, et moi j’observe. Je dis des petits trucs en espagnol… Non, je rigole ! Je parle anglais, l’espagnol j’ai arrêté en troisième. J’ai oublié un petit peu, mais ça va vite revenir » a lancé Hugo Ekitike, très serein et qui a désormais hâte que les supporters du PSG le découvrent sur le terrain. Christophe Galtier lui offrira sans doute ses premières minutes sous le maillot parisien ce dimanche à l’occasion du trophée des champions. Pour rappel, Hugo Ekitike n’avait pas pris part à la tournée du PSG au Japon en raison d’un problème de visa.