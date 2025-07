Le PSG offre un bonus à ses joueurs

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Les joueurs du Paris Saint-Germain sont les seuls en Ligue 1 qui n’ont pas encore repris le chemin de l’entraînement et c’est bien normal, après leur parcours jusqu’en finale de la Coupe du monde des clubs en ce mois de juillet.

La reprise de l’entraînement était initialement fixée au lundi 4 août pour Désiré Doué et ses partenaires, mais RMC annonce que Luis Enrique a finalement pris la décision d’offrir deux jours de vacances de plus à son groupe. Les joueurs du PSG reprendront donc le chemin de l’entraînement le mercredi 6 août, soit une semaine tout pile avant la Supercoupe d’Europe contre Tottenham. Un beau geste de la part du club vainqueur de la Ligue des Champions envers ses joueurs, qui ont eu une saison particulièrement chargée et qui apprécieront de pouvoir recharger les batteries 48 heures de plus.