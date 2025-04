Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a certes gagné à Arsenal, ce qui est bien l'essentiel, mais la performance de Bradley Barcola et notamment son inefficacité dans la surface de réparation, ont fait grincer des dents les supporters.

Paris a sorti le gros match pour s’imposer à Arsenal ce mardi soir, et faire un pas vers la finale de la Ligue des Champions. Le succès 1-0 a été acquis dès la 3e minute grâce à un but d’Ousmane Dembélé, mais ensuite, les deux équipes ont eu leur chance. Arsenal a dominé copieusement la seconde période et Gianluigi Donnarumma a une nouvelle fois fait étalage de toute sa classe pour permettre la victoire. De l’autre côté du terrain, Bradley Barcola, entré en jeu à la place d’un Dembélé blessé, a eu deux énormes occasions de donner deux buts d’avance au PSG. Mais un mauvais contrôle a tout ruiné sur la première situation après un bon décalage de Ramos, et dans la seconde occasion, si le contrôle était réussi, c’est sa frappe qui a été totalement manquée et trop croisée.

Il ne faudra surtout pas regretter ces deux grosses occasions de Barcola et Ramos au retour. pic.twitter.com/1Vj8yIIon7 — BeFootball (@_BeFootball) April 29, 2025

De quoi donner de gros regrets aux supporters parisiens, qui espéraient que l’entrée de leur joker offensif permettent de mettre la tête sous l’eau aux Gunners. Cela n’a pas été le cas, et Barcola a clairement perdu sa fraicheur et son efficacité du début de saison. Notamment depuis qu’il est sur le banc de touche en raison de l’explosion de Désiré Doué.