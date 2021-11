Le PSG n’est pas si fort, l’aveu vérité de Messi

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Recrue vedette d’un marché des transferts qui ne manquait pas de prestige au Paris SG, Lionel Messi espère enfin voir sa saison décoller.

Son but contre Nantes, après ceux marqués en Ligue des Champions, vont certainement aider le collectif parisien à s’appuyer sur lui, ce qui n’était vraiment pas le cas jusqu’à présent. Il faut dire qu’il y a du monde pour demander le ballon au PSG et même pour le sextuple Ballon d’Or, il n’est pas facile de se faire sa place. Même s’il est largement en tête de la Ligue 1 et bien placé pour se qualifier en Ligue des Champions, le Paris SG n’a pas encore trouvé son rythme de croisière. A l’approche du match de prestige face à Manchester City, Lionel Messi s’est ainsi confié à Marca, sur le FC Barcelone et le PSG. Au sujet du club de la capitale, il a bien fait comprendre que l’équipe de Mauricio Pochettino ne pouvait pas se faire petit, mais qu’il était prématuré de mettre le Paris SG dans le rang des prétendants à la Ligue des Champions. Pour le moment, l’Argentin estime que ce n’est pas encore le cas.

#LaPortada 🗞 "Estoy muy bien, totalmente adaptado al PSG"



🚨🔝 Este martes, entrevista exclusiva a Leo Messi pic.twitter.com/MyuSIGWyUT — MARCA (@marca) November 22, 2021

« Tout le monde dit que nous sommes les grands favoris et je ne nierai pas que nous sommes l'un des candidats, affirme Messi, mais nous avons encore besoin de plusieurs choses pour être une équipe vraiment forte », a rappelé Lionel Messi, persuadé que le PSG n’a pas montré jusqu’à présent le visage d’une équipe capable d’aller gagner la Ligue des Champions. Mais c’est souvent au printemps que tout se joue, et qui aurait pu dire que Chelsea allait remporter la C1 quand les Blues étaient dans le dur avec Frank Lampard au début de la saison 2020-2021.

Lionel Messi se confie sur son intégration au PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

Si le PSG n’est pas rangé par Lionel Messi dans les favoris pour la Ligue des Champions pour le moment, le Barça est encore plus loin. En grande difficulté sportive et financière, cela va souvent de paire, les Catalans vont miser sur Xavi pour redresser la barre et reconstruire une équipe sur le long terme. C’est tout ce que souhaite l’Argentin à son ancienne équipe, celle où il devait rester toute sa carrière avant de signer au Paris Saint-Germain. « Xavi va faire grandir le Barça, il est très compétent et connaît parfaitement la maison. Un jour je reviendrai à Barcelone, et si je peux aider le club, je le ferai », a livré Messi dans le quotidien madrilène, qui a aussi évoqué son adaptation qu’il juge impeccable à Paris et au Paris SG, et que cela ne portait pas du tout à discussion pour lui et sa famille.