Le PSG n'est pas si fort, il exige un mercato de folie

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG a brillamment remporté la Ligue des Champions, ce qui ne veut pas dire pour autant que le mercato doit être inexistant cet été selon Florent Gautreau, qui espère que le club parisien sera actif.

En début de saison, peu de spécialistes pronostiquaient la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Il faut dire que le club parisien s’était séparé de son meilleur buteur Kylian Mbappé, sans miser sur une grosse star de classe mondiale pour lui succéder. Avec un effectif très jeune, le PSG a finalement surpris tout le monde et des joueurs considérés comme prometteurs sont devenus des stars en un rien de temps, à l’image de Doué, Pacho, Joao Neves ou encore Barcola. Pour certains spécialistes du Paris Saint-Germain comme Luis Fernandez, Luis Campos et Luis Enrique ne doivent pas toucher à cet effectif qui frôle à présent la perfection. Florent Gautreau n’est lui, pas du tout de cet avis.

Pour le chroniqueur de RMC, plusieurs changements seraient les bienvenus avec la nécessité de recruter un meilleur gardien que Donnarumma, ou encore la possibilité d’étoffer l’effectif avec de meilleurs doublures pour certains cadres tels que Marquinhos ou Hakimi. « Evidemment qu’il faut globalement s’appuyer sur le groupe de cette saison. Mais j’ai par exemple entendu Luis Fernandez qui disait après la finale qu’il ne fallait pas toucher à ce groupe magnifique. Moi je pense que non, il faut toucher à ce groupe. Quand les matchs n’étaient pas tous bons, je disais qu’il y avait des soucis car cette équipe était imparfaite et perfectible. Je maintiens la même chose même s’ils ont gagné 5-0 en finale de Ligue des Champions » a fait savoir Florent Gautreau avant de poursuivre.

Un gardien et des doublures, le PSG a du travail

« Même avec la victoire et le jeu incroyable pratiqué depuis le mois de janvier, il faut rester sur l’idée qu’il y a des postes à améliorer. Le gardien, si tu as mieux que Donnarumma et ça existe sur le marché avec Chevalier, il ne faut pas hésiter à aller chercher mieux. S’il y a mieux et que tu as l’argent et l’ambition, il faut y aller. En défense, il faut un successeur à Marquinhos. L’équipe type est top mais globalement, le banc de touche et les doublures ne sont pas géniales. Il ne faut pas hésiter à trancher et à changer même si c’est seulement 10% de l’effectif » a analysé le consultant de la radio, convaincu que le Paris Saint-Germain peut encore bonifier son effectif lors de ce mercato estival. Luis Campos y travaille avec en priorité absolue, la volonté de faire venir un jeune défenseur central pour épauler et idéalement prendre la succession de Marquinhos.