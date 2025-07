Le PSG n'est pas Dieu, Dupraz climatise Paris

Dans : PSG.

Par Nathan Hanini

Ce dimanche soir, le Paris Saint-Germain affronte Chelsea dans le cadre de la finale de la Coupe du monde des clubs. Le club de la capitale a l’occasion de remporter la première édition de la compétition et de parachever une saison légendaire.

Intraitable, le Paris Saint-Germain version 2025 est intouchable à l’image de la finale de la Ligue des champions remportée 5-0 face à l’Inter Milan. Plus récemment, le club de la capitale a terrassé le Real Madrid 4-0 en demi-finale de la Coupe du monde des clubs. Grâce à ce succès, le vainqueur de la C1 se hisse en finale ce dimanche face à Chelsea. Sur RMC, Pascal Dupraz s’est exprimé sur la place de l’équipe de Luis Enrique dans le monde du ballon rond après une saison historique.

Le PSG doit encore remporter la C1

🗣💬 Pascal Dupraz : "Si le PSG remporte le Mondial des clubs, on pourrait commencer à dire qu'il entre dans l'histoire. Et quand ils gagneront la C1 une deuxième fois, là ils entreront au panthéon des plus grands clubs du monde. Pas avant." pic.twitter.com/SDl9v8rfEl — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) July 13, 2025

L’ancien entraîneur d’Évian veut que Luis Enrique confirme la saison prochaine pour une place dans l’histoire. « Je suis plus factuel que dans l’émotion. Si le Paris Saint-Germain vient à remporter la première édition de la Coupe du monde des clubs ce soir, l’année où le club gagne sa première Ligue des champions, alors ce sera le premier club à faire le doublé. À ce moment-là, on pourrait commencer à dire que le Paris Saint-Germain rentre dans l’histoire. Pour être encore plus factuel je peux vous dire qu’il n’y a que 13 clubs en Europe qui ont gagné plus d’une fois la Ligue des champions. Si le PSG remporte la première Coupe du monde des clubs, il entre dans l’histoire. En 2025 le PSG terrasse toutes les équipes en Europe et probablement dans le monde. Et quand ils gagneront la C1 une deuxième fois, là, ils entreront au panthéon des plus grands clubs du monde. Pas avant, » explique-t-il. La finale contre Chelsea a lieu ce dimanche à 21h du côté du MetLife Stadium à New York.