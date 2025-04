Le PSG n’a plus le Melon d’or, ce coach de Ligue 1 est bluffé

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG inspire le plus grand respect en France cette saison. Sa domination et sa solidité rendent son jeu collectif encore plus impressionnant pour les autres entraineurs de Ligue 1.

Le PSG enchaine les matchs et malgré les grosses ambitions en Ligue des Champions et le titre déjà acquis en Ligue 1, aucune baisse de régime n’est observée. C’est ce qui surprend le plus Antoine Kombouaré, qui craint vraiment le match contre le PSG de ce mardi soir tant les joueurs parisiens ne prennent plus aucune rencontre à la légère. Le fait que les stars ne soient plus là, rend aussi cette formation de Luis Enrique plus attractive pour les supporters et les suiveurs du club de la capitale.

Bravo à Luis Enrique

« Ce n’est pas le jeu qui fait que les gens adhèrent à ce PSG nouvelle version, c’est la mentalité et l’image qu’il renvoie. Il n’y a plus d’arrogance, on n’est plus là à mettre en avant un joueur plus qu’un autre. On voit la force d’un groupe dans lequel il y a beaucoup d’humilité et de travail. La star, c’est l’équipe et c’est le mérite de Luis Enrique », a livré l’entraîneur du FC Nantes, qui estime n’avoir aucune chance de pouvoir compter sur une baisse de régime du PSG sur cette rencontre. Il faudra donc un grand FC Nantes pour faire tomber le club francilien, qui est sur les traces du record d’invincibilité sur une saison entière du jamais vu en France.

Néanmoins celui qui aussi été un ancien joueur du PSG garde un espoir secret de voir les joueurs parisiens penser surtout au match face à Arsenal de la semaine prochaine. « Les failles, on les a vues contre Aston Villa. À 2-0, on a bien vu qu’ils peuvent douter, mais je pense que c’est une bonne piqûre de rappel pour le reste de la Ligue des champions. Luis Enrique n’aura pas besoin de leur dire qu’à 1 ou 2-0 ce n’est pas fini. Peut-être auront-ils un peu de relâchement contre nous dans la mesure où ils sont déjà champions », espère Antoine Kombouaré, dont l’équipe a encore besoin de quelques points pour assurer définitivement son maintien vu que les derniers gagnent des matchs en ce moment.