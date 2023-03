Le PSG modifie brutalement sa politique de formation

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Depuis plusieurs années, le PSG a un gros problème avec son centre de formation. Si la formation parisienne est efficace, les jeunes quittent souvent prématurément le club de la capitale pour exploser ailleurs en Europe. Désormais, le PSG modifie sa politique de formation.

Le PSG a déjà laissé filer plusieurs talents, issus de son centre de formation. Moussa Diaby, Kingsley Koman, Mike Maignan ou Christophe Nkunku sont des joueurs confirmés dans leur club et n'ont pas eu leur chance au PSG. Selon les informations du journal l'Équipe, désormais, le club de la capitale va revoir sa politique de formation des jeunes et ne proposera plus autant de contrats professionnels. Paris souhaite dénicher la perle rare et surtout, la conserver dans son effectif sur le long terme. À l'image de Presnel Kimpembe. Le PSG va uniquement offrir un contrat professionnel aux joueurs capables d’intégrer l’équipe première et de s'y imposer.

Le PSG modifie complètement sa politique de formation

Une mesure drastique, prise par Luca Cattani, le nouveau responsable du pôle formation du PSG depuis janvier 2023. Luca Cattani estime qu'il y a trop de jeunes joueurs qui ont un contrat pro au PSG. Cette politique était utilisée pour éviter que ces jeunes talents quittent le club et rejoignent la concurrence. Sauf qu'avec cette stratégie, il est plus difficile de dénicher les vrais talents. Si récemment Warren Zaïre-Emery a explosé avec le PSG, le centre de formation de Paris reste un gros problème alors que de nombreux joueurs, formés en région parisienne évoluent aujourd'hui dans des grands clubs européens. Le PSG souhaite à travers la nouvelle politique mise en place par Luca Cattani, avoir le monopole des talents d'Île-de-France. Le PSG n'offrira des contrats professionnels qu'aux joueurs qui ont le potentiel pour s'imposer en équipe première dans le futur. Paris commence son changement à la racine, même si cela risque de provoquer de nombreux départs chaque année en fin de formation.