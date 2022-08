Le PSG mis de côté, Fabian Ruiz préfère le Real

Dans : PSG.

Annoncé proche du Paris Saint-Germain depuis plusieurs jours, Fabian Ruiz n’a toujours pas quitté Naples. Et le milieu n’est peut-être pas près de débarquer dans la capitale, lui qui attendrait un coup de fil du Real Madrid après le départ annoncé de Casemiro à Manchester United.

Pour le Paris Saint-Germain, le mercato estival ne se passe pas comme prévu. Le club de la capitale espérait boucler son recrutement beaucoup plus rapidement. Il faut dire que certains dossiers traînent en longueur. On pense notamment à la piste Milan Skriniar, priorité pour le poste de défenseur central, mais toujours inaccessible à cause des exigences de l’Inter Milan, qui réclamerait désormais 90 millions d’euros pour sa dernière année de contrat.

Casemiro change la donne

Autre signature attendue depuis plusieurs jours, celle de Fabian Ruiz que l’on annonce tout proche du Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain a même été mis à l’écart par le coach du Napoli Luciano Spalletti. Son transfert paraissait donc imminent, sachant que la direction francilienne discute aussi avec Naples pour Keylor Navas. Mais un rebondissement pourrait bien l’éloigner du Parc des Princes. Avant l’apparition du Paris Saint-Germain sur ce dossier, le Real Madrid avait prévu de recruter Fabian Ruiz libre l’été prochain. Mais le départ imminent de Casemiro à Manchester United change la donne.

Certes, l’entraîneur Carlo Ancelotti affirme que les Merengue n’ont pas besoin de remplacer le Brésilien. Mais d’après le site de Todofichajes, le club madrilène pourrait conclure son transfert dès cet été. C’est du moins le souhait de Fabian Ruiz qui aurait donc mis le Paris Saint-Germain en attente. Si l’information se confirme, il s’agirait d’un coup dur pour le conseiller football Luis Campos qui aura du mal à rivaliser avec la Maison Blanche. Sans parler du prestige du Real Madrid, l’international espagnol a la confiance de Carlo Ancelotti, avec qu’il a déjà travaillé à Naples.