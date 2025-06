Le PSG met en vente l'ancien chouchou de Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Nathan Hanini

Le Paris Saint-Germain va passer à l’étape d’après. Suite à la victoire en Ligue des champions, le club de la capitale souhaite surfer sur cette lancée. Néanmoins, certains éléments pourraient être sur le départ, comme Kang-in Lee. Cependant, Paris va faire monter les enchères.

Depuis quelques jours, Kang-in Lee est courtisé par l’Italie. Le Sud-Coréen arrivé en 2023 veut du temps de jeu et pourrait quitter le PSG. En fin de semaine passée, le média italien Tuttomercato a dévoilé que le champion d’Italie, Naples était intéressé par le joueur. Auteur d’une saison plutôt correcte en Ligue 1, l’ancien de Valence était présent dans la rotation de Luis Enrique. Peu souvent titulaire, Kang-in Lee a participé à 45 rencontres cette saison, toutes compétitions confondues pour six buts et six passes décisives. Le club de la capitale ouvre la porte à un départ du joueur, mais pas à n'importe quel prix. La victoire ce samedi contre l’Inter en Ligue des champions pourrait avoir un impact significatif.

Le PSG ne veut rien brader

🚨 La porte est ouverte pour Ramos et Kang In Lee à condition que le club s’y retrouve financièrement.🇰🇷🇵🇹



— MEGA PSG 🇵🇸 (@MegaPSG_) June 1, 2025

Le journal l’Équipe précise ce lundi que le Paris Saint-Germain est prêt à céder l’international Sud-Coréen. Naples est le favori pour accueillir le natif de Namdong-gu, Incheon. Cependant, Luis Campos le précise, le club ne bradera aucun joueur. Le quotidien français va même plus loin. Le Paris Saint-Germain veut profiter de sa victoire en Ligue des champions pour faire monter les enchères concernant le joueur. Sur Transfermarkt, Kang-in Lee est évalué à 30 millions d’euros. Pour rappel, le joueur a débarqué de Majorque à l’été 2023 pour 22 millions d’euros. Le PSG veut évidemment réaliser une plus-value sur le joueur. Reste à trouver un accord avec Naples pour le polyvalent joueur coréen qui est en contrat jusqu’en 2028.