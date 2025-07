Le PSG met Asensio et Skriniar dans l'avion

Dans : PSG.

Par Nathan Hanini

Le mercato du PSG s’active dans le sens des départs. Le club de la capitale a trouvé un accord définitif avec Fenerbahçe pour Milan Skriniar mais également concernant Marco Asensio. Les deux joueurs vont rejoindre le club turc dans les prochaines heures.

Deux joueurs que Luis Enrique souhaitait voir partir, deux joueurs qui font leurs valises et quittent l’hexagone. Ce samedi, Foot Mercato révèle que Fenerbahçe a trouvé un accord avec le vainqueur de la Ligue des champions concernant Milan Škriniar et Marco Asensio. Les deux joueurs vont rejoindre les bords du Bosphore dans les prochaines heures. Le défenseur central a été prêté l’hiver dernier du côté du Fenerbahçe. En quête d’un second souffle depuis son arrivée au sein de l’hexagone, l’international slovaque (81 sélections, trois buts) fait l’unanimité en Turquie. Toujours selon Foot Mercato, le joueur de 30 ans paraphe un contrat de quatre ans pour un salaire de 7,5 millions d’euros par saison. En contrat jusqu’en 2028, le montant du transfert n’a pas été dévoilé.

Asensio s’envole également en Turquie

Le quotidien sportif français précise également qu’un accord a été trouvé avec Marco Asensio. L’international espagnol (38 sélections, deux buts) va lui aussi s’établir sur les bords du Bosphore. Le Paris Saint-Germain et Fenerbahçe ont trouvé un accord entre 10 et 15 millions d’euros pour l’ancien joueur du Real Madrid. Après six mois du côté d’Aston Villa en prêt, l’offensif n’entre plus dans les plans de Luis Enrique. Foot Mercato précise qu’un accord total a été finalisé ces dernières heures. Arrivé libre à l’été 2023, Marco Asensio n’a jamais su s’imposer au Paris Saint-Germain. Souvent touché par les blessures, le joueur de 29 ans va tenter une nouvelle aventure la saison prochaine.