Le PSG menacé, Luis Enrique a un coup de cœur en L1

Par Eric Bethsy

De retour aux affaires après la trêve internationale, le Paris Saint-Germain doit tout de suite préparer un rendez-vous important. Le club francilien va recevoir l’AS Monaco, un potentiel concurrent direct qui a tapé dans l’œil de l’entraîneur parisien Luis Enrique.

Ne comptez pas sur Luis Enrique pour rabaisser la Ligue 1. L’entraîneur du Paris Saint-Germain ne fait pas partie de ceux qui critiquent le niveau du championnat français. Au contraire, l’Espagnol découvre une compétition selon lui attractive et sous-cotée. « Ennuyeuse, non ! Je vois des matchs très ouverts, a réagi le coach parisien en conférence de presse. C'est une ligue bien meilleure que ce que je pensais. »

🚨 Luis Enrique : « 𝗟𝗮 𝗟𝗶𝗴𝘂𝗲 𝟭 𝗲𝘀𝘁 𝗯𝗶𝗲𝗻 𝗺𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝘂𝗿𝗲 𝗾𝘂𝗲 𝗰𝗲 𝗾𝘂𝗲 𝗷𝗲 𝗽𝗲𝗻𝘀𝗮𝗶𝘀. Ce championnat a des bons joueurs, qui partent ensuite dans de très bons championnats comme la Premier League. » pic.twitter.com/L9F1DNwb00 — Actu Foot (@ActuFoot_) November 23, 2023

Avec un effectif nettement supérieur à la concurrence, Luis Enrique s’attendait peut-être à survoler la Ligue 1 dès sa première saison en France. Mais après 12 journées, le Paris Saint-Germain, certes leader, ne compte qu’un point d’avance sur l’OGC Nice, et deux sur l’AS Monaco que les Parisiens s’apprêtent à recevoir vendredi soir.

Luis Enrique a un faible pour l'ASM

« Monaco est une équipe qui me plaît beaucoup, qui ne calcule pas, avec un pressing haut, qu'elle gagne ou pas, a encensé Luis Enrique. En phase d'attaque, elle affiche un niveau très bon, avec un bon bloc défensif. Derrière nous, c'est l'équipe qui génère le plus d'occasions. Elle devrait avoir quelques points de plus si l'on se fie aux expected goals. Elle aspire à être plus haut. » Le choc à venir ne représente pourtant pas un tournant à ses yeux.

« C'est important car c'est un concurrent direct mais il reste beaucoup de temps dans ce championnat, a tempéré l’ancien sélectionneur de l’Espagne. Mais c'est vrai que c'est un match important, pas décisif mais important. Ce sera un match de haut niveau, un match difficile mais je n'ai pas vu de match facile encore en Ligue 1. » Et la rencontre face à l’ASM ne sera sûrement pas la plus simple.