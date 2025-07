Le PSG menace la Juventus

Dans : PSG.

Randal Kolo Muani occupe une partie des préoccupations du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale négocie toujours avec la Juventus pour céder le Français. Mais le vainqueur de la Ligue des champions ne cédera pas à ses exigences.

Le Paris Saint-Germain veut toujours trouver un point de chute à plusieurs de ses éléments. C’est notamment le cas de Randal Kolo Muani. L’international français (31 sélections, neuf buts), s’est relancé en deuxième partie de saison du côté de la Juventus. Pour la Vieille Dame, l’attaquant tricolore a inscrit dix buts et délivré trois passes décisives en 22 apparitions toutes compétitions confondues. Le club italien aimerait conserver le joueur en prêt une deuxième saison en incluant une option d’achat. De son côté le Paris Saint-Germain veut les fonds tout de suite. Le club de la capitale aimerait inclure une obligation d’achat et que la majeure partie du prêt soit versée immédiatement par la Juventus et non l’an prochain. Les Bianconeri ont également récupéré Jonathan David libre, mais ils souhaitent conserver Kolo Muani.

Le PSG prêt à céder Kolo Muani en Premier League

Le journal le Parisien précise que le vainqueur de la Ligue des champions va camper sur ses positions et ne veut pas céder à d’autres exigences. L'idée n'est pas de réaliser un nouveau prêt sans garantie, comme la saison passée. Si un accord n’est pas trouvé avec le club italien concernant Kolo Muani, le joueur devra se trouver un nouveau point de chute. Pas considéré par Luis Enrique, l’ancien nantais est suivi par des clubs de Premier League. Le quotidien français dévoile également que la venue ou non d’Hugo Ekitike du côté de Liverpool pourrait décanter le marché. Pour Randal Kolo Muani, son avenir semble loin de la capitale française et si la Juventus ne se plie pas aux exigences parisiennes, le Français pourra trouver refuge de l’autre côté de la Manche. C'est en tout cas la menace effectuée par les dirigeants parisiens auprès de leurs homologues de la Juventus pour faire comprendre qu'ils ne vont pas se laisser marcher sur les pieds deux années de suite.