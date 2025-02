Le PSG menace Donnarumma

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le PSG et Gianluigi Donnarumma négocient toujours autour d'une possible prolongation de contrat du gardien de but italien. Mais les dirigeants parisiens ont un atout dans la poche pour faire pression sur Gigio.

Titulaire mardi contre le Stade Brestois en Ligue des champions, Gianluigi Donnarumma n'a pas eu grand-chose à faire, mais pour une fois le gardien de but italien du PSG est sorti du terrain avec une clean sheet. Pour le portier international transalpin, c'est évidemment une bonne chose au moment où un accord est annoncé imminent pour prolonger son contrat avec Paris, lequel s'achève en 2026. Cependant, cela fait des mois que l'annonce paraît très proche, alors même que Luis Enrique semble favorable à l'idée de garder celui qu'il a pourtant mis en concurrence avec Safonov. Et pour probablement inciter Gigio Donarrumma à faire un effort financier dans les négociations actuelles, les dirigeants parisiens ont laissé fuiter qu'ils avaient obtenu la signature d'un nouveau jeune prodige italien.

600.000 euros par an, il dit oui au PSG

Ce mercredi, le quotidien italien Il Tempo confirme que Renato Marin, le jeune gardien de but de l'AS Rome, va s'engager avec le Paris Saint-Germain, alors que la Roma a tout tenté jusqu'au bout le faire prolonger. Agé de 18 ans, Renato Marin a accepté l'offre transmise par les dirigeants du PSG, à savoir 50.000 euros par mois et un contrat de cinq ans. Filippo Biafora, le journaliste du quotidien italien, révèle que la Roma pensait pouvoir trouver un terrain d'entente avec Renato Marin jusqu'en décembre dernier, mais que le dossier avait été mis de côté durant le mercato d'hiver. Et finalement, quand Florent Ghisolfi, le directeur sportif de l'AS Rome, a renoué le fil du dialogue avec le gardien de but U19 de l'Italie, il a appris que tout était bouclé avec le PSG, ce qui avait déjà été annoncé la semaine passée.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Renato Bellucci Marin (@renatobellucimarin)

Pour Gianluigi Donnarumma, le message est clair, la relève se prépare au PSG et il va devoir faire preuve d'un peu moins d'appétit financier. Car comme très souvent, les dirigeants parisiens doivent faire face à des demandes colossales, sachant que Donnarumma gagne un peu plus de 10 millions d'euros par an au Paris Saint-Germain. Renaro Marin va l'inciter à ne pas pousser top loin le curseur...