Le PSG lui passe sous le nez, Akliouche devient fou

Auteur d’une saison solide du côté de l’AS Monaco, Maghnes Akliouche est suivi par plusieurs cadors européens, notamment le Paris Saint-Germain. Mais le jeune joueur de 23 ans n’a pour l’instant pas encore bougé en raison de la politique du club de la Principauté.

L’AS Monaco sera comme à son habitude un candidat sérieux pour le podium la saison prochaine en Ligue 1. Le club de la Principauté a renforcé son entrejeu cet été sur le mercato. Outre la venue de Paul Pogba, le club du Rocher a également enregistré les arrivées d’Ansu Fati et d'Eric Dier. Toujours à la recherche d’un gardien de but, l’ASM devait également se séparer de quelques éléments cet été. Auteur d’une saison solide, Maghnes Akliouche est très suivi hors de la Principauté. L’international espoir français était désigné comme partant sur le marché estival. Mais le prix fixé par Monaco semble trop élevé et le pessimisme est de mise.

Monaco trop gourmand avec Maghnes Akliouche

Le journal l’Equipe dévoile que Akliouche pourrait rester une saison de plus sur le Rocher, devant la fermeté de son club à ne pas le vendre à n'importe quel prix. Auteur d’un triplé en reprise contre Coventry (victoire 5-0), l’homme qui a disputé 43 matchs la saison passée avec le maillot monégasque est sous contrat jusqu’en 2028. Le quotidien sportif français dévoile que les demandes de Monaco concernant le prix de Maghnes Akliouche sont trop élevées, y compris aux yeux du PSG. Un temps suivi par le Paris Saint-Germain, le joueur de 23 ans ne sera pas lâché à moins de 70 millions d’euros par la Principauté. L’Equipe révèle que le joueur lui-même pense rester une saison de plus devant cette situation inextirpable. Une bonne nouvelle pour Monaco qui pourra compter sur Maghnes Akliouche en Ligue 1, mais également en Ligue des champions. Pour le gaucher en revanche, qui se voyait bien au PSG et était au courant de la volonté de Luis Enrique de le recruter, c'est une douche froide qui surprend et agace.