Le PSG lui fait un sale plan, il file en Allemagne

Le RB Leipzig continue sa moisson de jeunes pépites sur le marché du football mondial. Le club allemand a récemment signé le jeune serbe Andrija Maksimovic en provenance de l’Étoile Rouge de Belgrade. Le joueur était notamment suivi par le Paris Saint-Germain. L’agent du joueur a expliqué le choix de refuser le vainqueur de la Ligue des champions.

Le Paris Saint-Germain s’est fait chiper quelques idées depuis le début du mercato estival. Le club de la capitale cherche des jeunes joueurs à valoriser pour les années futures. Luis Campos travaille d'arrache-pied pour dénicher les bons profils. Mais après Franco Mastantuono, un autre joueur a choisi un autre projet, le jeune Andrija Maksimovic. Le milieu offensif serbe de 18 ans a choisi de rejoindre le RB Leipzig pour 15 millions d’euros en provenance de l’Étoile Rouge de Belgrade. Auteur de dix buts et dix passes décisives cette saison en 45 apparitions toutes compétitions confondues, le natif de Novi Pazar aurait pu atterrir du côté du PSG.

RB Leipzig transfer window so far:



🇧🇪20-year-old Arthur Vermeeren 20M€

🇨🇮18-year-old Yan Diomande 20M€

🇧🇪22-year-old Johan Bakayoko 18M€

🇳🇱20-year-old Ezechiel Banzuzi 16M€

🇷🇸18-year-old Andrija Maksimović 14M€

🇩🇪21-year-old Max Finkgräfe 4M€



Another group of exciting… pic.twitter.com/uVWcDeye03