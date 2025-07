Le PSG lance un raid à 20 ME en Russie

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG ne sera pas très actif cet été, ce qui n’empêche pas Luis Campos et Luis Enrique de scruter les bonnes opportunités. Le club parisien a par exemple coché le nom du milieu offensif Eduard Spertysan.

Chose rare mais totalement assumée cet été, le mercato ne sera pas synonyme de grands bouleversements au Paris Saint-Germain. Très satisfait de son effectif actuel, le vainqueur de la Ligue des Champions entend conserver son ossature et apporter seulement deux à trois retouches à son groupe. Un défenseur central et un joueur offensif polyvalent sont ciblés. En cas de bonne opportunité, le PSG se tient cependant prêt à bondir. Cela pourrait être le cas avec Eduard Spertysan, milieu offensif arménien de 25 ans évoluant à Krasnodar.

Le PSG toujours très chaud sur Spertysan

Le milieu offensif d’1m78 arrive dans sa dernière année de contrat avec le club russe et Luis Enrique apprécie son profil. Joueur polyvalent, capable de jouer meneur de jeu et de dépanner sur les côtés, il pourrait par exemple idéalement doubler le poste de Désiré Doué ou combler un potentiel départ de Kang-in Lee. Selon le compte PSG Inside Actu, cette piste est en tout cas bien active dans les bureaux du club francilien. « Le PSG suit Spertsyan, très bon créateur à Krasnodar. Prix estimé autour de 20 ME, mais le dossier n’est pas avancé. Le joueur plaît pour son profil offensif et sa polyvalence » a publié sur X le compte insider.

L’intérêt du Paris Saint-Germain pour Eduard Spertysan avait déjà été évoqué il y a quelques semaines et il semblerait donc que le club francilien soit toujours très attentif à la situation du meneur de jeu arménien. Reste maintenant à voir si cet intérêt du PSG se matérialisera par une offre d’ici la fin du mercato. Dans ce dossier comme dans bien d’autres le champion de France en titre attend sans doute que la situation de ses indésirables se décante. Car même si le PSG ne s’interdit pas de flairer quelques bons coups et de sauter sur ce genre d’opportunité, il n’est pas question pour Luis Campos et Luis Enrique d’empiler les joueurs et de faire exploser la masse salariale du club francilien.