Le PSG lancé sur une pépite anglaise à 80ME

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Luis Campos travaille discrètement au mercato, le conseiller sportif de Nasser Al-Khelaifi étant conscient que les choses s'emballent très vite dès que le nom du PSG est évoqué. Mais l'intérêt de Paris pour Morgan Rogers commence à se savoir.

Le Paris Saint-Germain connaît bien Morgan Rogers, et le milieu offensif de 22 ans connaît bien le club de la capitale. Et pour cause, l'international anglais a joué avec Aston Villa lors des quarts de finale de la Ligue des champions, et il a notamment donné des tourments aux joueurs du PSG lors du match retour. C'est pour cela qu'il n'est pas si surprenant que Saikat Chatterjee, journaliste pour CaughtOffside, révèle ce mercredi que le Paris Saint-Germain est dans la liste des clubs qui sont tentés de recruter Morgan Rogers lors de ce mercato. Pour convaincre Aston Villa de céder son joueur, capable d'être meneur de jeu, mais également ailier gauche, les champions d'Europe devront accepter de payer les 80 millions d'euros attendus par le club de Birmingham.

Le PSG regarde de près cette pépite anglaise

Considéré comme l'une des pépites du football anglais, Morgan Rogers a encore cinq ans de contrat avec Aston Villa, ce qui justifie l'énorme appétit financier du club anglais. Et cela n'empêche pas les postulants de se bousculer, car le PSG n'est pas la seule formation à être venu aux renseignements et à éventuellement pouvoir faire une offre à ce niveau de prix. Le média spécialisé anglaise précise qu'outre le Paris Saint-Germain, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City et le Bayern Munich sont également tentés à l'idée de faire signer celui qui est devenu un cadre de Thomas Tuchel avec l'équipe d'Angleterre.

Agé de 22 ans, Morgan Rogers a le profil type des renforts désormais convoités par Luis Campos et Luis Enrique, à savoir un jeune joueur capable de grandir et de prendre encore plus de valeur avec le PSG. Désiré Doué et Bradley Barcola, entre autres, ont montré que ce choix fort était payant sur le plan sportif, car même si Paris a déboursé beaucoup d'argent pour les faire venir de Rennes et Lyon, plus personne ne trouve que les champions d'Europe ont été roulés. Avec Morgan Rogers, le Paris Saint-Germain peut se préparer un avenir encore plus radieux, reste à convaincre Aston Villa.