Le PSG lance son mercato avec Illya Zabarnyi

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Malgré la victoire en finale de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain n'a pas oublié certains chantiers qui s'imposent à lui. Dans l'optique de renforcer son secteur défensif, le club de la capitale a fait une offre pour Illya Zabarnyi, le défenseur central de Bournemouth.

Au terme d'un parcours fantastique, le Paris Saint-Germain s'est adjugé la première Ligue des champions de son histoire. Une aventure réussie qui ne cache pour autant pas les besoins du club. En vue des échéances à venir, avec notamment la Coupe du monde des clubs qui arrive à grands pas, Luis Enrique veut absolument pouvoir compter rapidement sur un nouveau défenseur central droitier. L'objectif n'est pas de remplacer Marquinhos, lui qui sort d'une excellente saison ponctuée par le trophée tant convoité, mais plutôt d'apporter une concurrence saine et plus de solutions à l'entraineur parisien. Selon les informations recoupées de la presse française, le PSG a fait une offre pour Illya Zabarnyi.

Le PSG passe à l'action pour son défenseur

Le PSG paye le Real Madrid pour le successeur de Marquinhos https://t.co/6vieT95GlL — Foot01.com (@Foot01_com) June 3, 2025

RMC Sport, Foot Mercato et L'Equipe se sont joints pour annoncer la nouvelle : le PSG a formulé une offre à Bournemouth pour un transfert d'Illya Zabarnyi. Le défenseur central ukrainien sort d'une saison excellente en tant que titulaire indiscutable d'une formation qui a terminé 9e de Premier League. Luis Campos était apparemment présent lundi matin en Angleterre pour rencontrer les dirigeants du club anglais et leur présenter l'offre. On apprend également que l'international ukrainien est, de son côté, très séduit par le projet parisien. Il a même déjà donné son accord pour rejoindre le vainqueur de la Ligue des champions au plus vite.

Mais avant que le transfert aboutisse, le Paris Saint-Germain doit trouver un accord sur le prix avec Bournemouth. Le pensionnaire de Premier League n'a pas l'intention de brader son joueur. A en croire les chiffres de Transfermarkt, Illya Zabarnyi vaut aujourd'hui 42ME. En parallèle, la direction sportive parisienne travaille sur une autre piste venue elle aussi d'Angleterre et dont le nom n'a pas filtré. Mario Gila, le défenseur central de la Lazio Rome, est lui aussi sur les tablettes parisiennes. Une chose est sûre : le PSG accélère bel et bien pour recruter son défenseur central tant attendu.