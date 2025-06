Le PSG paye le Real Madrid pour le successeur de Marquinhos

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG souhaite attirer dans ses filets cet été un nouveau défenseur central droitier. Le club de la capitale pourrait bien finir par trouver son bonheur en Serie A du côté de la Lazio.

Si le PSG a récemment remporté la Ligue des champions, le club de la capitale sait que certaines retouches devront être faites cet été lors du marché des transferts. Surtout que des départs importants pourraient avoir lieu. Difficile actuellement de savoir ce qu'il adviendra de Lucas Hernandez, Lucas Beraldo, Presnel Kimpembe ou encore Marquinhos. Il se dit de plus en plus que le Brésilien pourrait aller voir ailleurs, notamment en Arabie saoudite où un pont d'or l'attend. Le PSG veut assurer ses arrières et selon une grande partie de la presse mercato, les champions d'Europe veulent dans tous les cas mettre la main sur un nouveau défenseur droitier.

Le Real Madrid se frotte les mains

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par GILA (@mario_gila4)

As et Don Balon croient savoir que le Paris Saint-Germain a déjà un intérêt fort pour Mario Gila (24 ans), qui évolue sous les couleurs de la Lazio. Le défenseur espagnol est une valeur sûre de Serie A et pourrait rendre pas mal de services à Luis Enrique. Pour lâcher Mario Gila, la Lazio demande 40 millions d'euros. Un certain montant qui s'explique par le fait que le Real Madrid récupérera 50% du montant du transfert, soit 20 millions d'euros. La Casa Blanca avait négocié ce montant au moment du départ de Gila pour la Lazio en 2022. L'arrivée du natif de Barcelone au Paris Saint-Germain serait donc une très belle nouvelle pour le club de la capitale mais aussi le Real Madrid, qui pourra réutiliser l'argent perçu pour se renforcer lors du marché des transferts. Comme les champions de France, l'écurie merengue souhaite être active lors de cette intersaison. La défense est d'ailleurs vue comme un chantier prioritaire par Xabi Alonso.