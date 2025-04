Le PSG laisse la victoire à Nice à une condition

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG ne pense qu'à Arsenal, mais doit jouer vendredi contre Nice en championnat. Luis Enrique est titillé par les records, mais ne rêve que d'aller au bout en Ligue des Champions.

Il faut bien l’avouer, tout le monde au PSG a le match contre Arsenal en tête. Dans une semaine, Paris défiera Arsenal pour une demi-finale de Ligue des Champions, la deuxième en deux ans. Pour préparer cette rencontre, les joueurs de Luis Enrique ont effectué un match très moyen à Nantes cette semaine, avec un match nul au bout. La série d’invincibilité est préservée, tout comme la course aux records pour cette saison folle en Ligue 1. Un tel niveau pourrait toutefois être juste ce vendredi soir pour le match contre Nice, un adversaire qui vise le podium et arrivera à Paris avec le couteau entre les dents.

Les titres avant les records au PSG

Luis Enrique en est bien conscient, mais dans un jeu de projection impossible, l’entraineur du PSG a bien voulu laisser la victoire aux Aiglons au Parc des Princes, si cela pouvait lui garantir de se qualifier pour la finale de la Ligue des champions. Un dilemme bien évidemment impossible à résoudre.

De retour demain au Parc des Princes ! 👊



👉 #PSGOGCN, à suivre sur @DAZN_FR pic.twitter.com/tpa0P5pPCl — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 24, 2025

« Les records, ce n’est pas notre objectif premier, ce sont les titres. Si on m’assure qu’en perdant contre Nice, je vais en finale de Ligue des Champions, je signe immédiatement. Mais comme personne ne peut me l’assurer et qu’on est une équipe ambitieuse, comme on est en mesure de battre ce record, je crois que c’est important pour notre confiance d’arriver contre Arsenal en donnant 100% », a souligné le coach du Paris SG, qui mettra forcément une équipe compétitive même si quelques titulaires devraient être au repos en vue du match à Londres de la semaine prochaine.