Le PSG lâche une offre pour Rodrygo et oublie un zéro

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a déjà quelques belles idées en tête pour se renforcer en vue du prochain marché des transferts estival. Parmi les joueurs qui plaisent beaucoup au club de la capitale : Rodrygo.

Le Paris Saint-Germain est toujours un club à suivre lors des périodes de mercato. L'été prochain, il y a fort à parier que les champions de France voudront frapper fort pour se renforcer et envoyer un message à l'Europe du football. Luis Enrique attend certainement de voir comment la fin de saison se déroulera mais déjà, l'Espagnol a un coup de coeur du côté du Real Madrid puisqu'il soutiendrait une arrivée rapide de Rodrygo. L'ailier brésilien est de son côté régulièrement annoncé sur le départ, surtout depuis l'arrivée au club merengue d'un certain Kylian Mbappé. Cependant, le Real Madrid n'a pas vraiment l'intention de le laisser partir malgré la concurrence à laquelle il fait face. Ou alors au prix de sa clause libératoire, à savoir 1 milliard d'euros...

Le PSG rêve de Rodrygo, le Real Madrid rigole

Selon les informations de Don Balon, Florentino Pérez a en effet récemment fait savoir à Nasser Al-Khelaïfi que seul le paiement de la clause libératoire de Rodrygo pourrait permettre son départ à Paris. Mais il en faut plus pour décourager le président du PSG, qui a déjà envoyé une première offre au Real Madrid d'une valeur de 100 millions d'euros. Une proposition donc 10 fois inférieure au fameux milliard d'euros de sa clause. Une offre bien évidemment refusée même si le club de la capitale française devrait revenir à la charge. Surtout si le Real Madrid ne remplit pas ses objectifs en cette fin de saison et que du changement est attendu. Outre Rodrygo, le PSG surveille aussi la situation concernant Vinicius Jr. De quoi quelque peu déstabiliser le Real Madrid, même si les Espagnols ne sont pas pressés pour vendre et sont pour le moment concentrés dans leur quête de rafler tous les trophées cette saison. Idem pour le Paris Saint-Germain.