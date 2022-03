Le PSG lâche le plus gros salaire du monde, c'est pour Haaland

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le PSG s'est fait une raison. Kylian Mbappé partira normalement cet été pour rejoindre le Real Madrid. Les Parisiens sont bien décidés à le remplacer avec un talent à la hauteur du Français et misent tout sur Erling Haaland.

On connaissait le grand nettoyage de printemps, le PSG va bientôt inaugurer son grand nettoyage estival. Le prochain mercato qui débutera en juillet 2022 promet un grand bouleversement au sein du club parisien. Les échecs européens répétés et la difficile saison actuelle obligent à du changement d'autant que Kylian Mbappé semble sur le départ. Grande satisfaction de la saison parisienne, celui qui incarne l'avenir du football et le présent du PSG devrait partir au Real Madrid à la fin de son contrat. Un déchirement pour les Parisiens qui se doivent de réagir pour maintenir leur position dans le gotha européen. Il leur faut donc un remplaçant à la hauteur du prodige de Bondy.

Le PSG veut offrir le salaire de Mbappé à Haaland

En terme de jeune talent, prometteur et déjà performant, le PSG n'a qu'une alternative à Kylian Mbappé : Erling Haaland. Le Norvégien du Borussia Dortmund est aussi sur le départ. Convoité de toutes parts, il sera très exigeant notamment sur le plan financier avec un entourage gourmand à l'image de son agent Mino Raiola.

🚨| Erling Haaland will cost €200M + €50M in salary per season. @jpedrerol — Madrid Xtra (@MadridXtra) March 23, 2022

Le PSG est l'un des mieux armés pour répondre aux attentes élevées du clan Haaland et pour assumer un coût estimé à 300 millions d'euros. Selon la Cadena Ser, le club parisien mise tout sur le Norvégien et il est prêt à lui offrir le salaire proposé à Kylian Mbappé il y a peu, soit une rémunération nette de 50 millions d'euros par an. Un élément qui va peser lourd dans un dossier complexe face à une adversité nommée Manchester City, Barcelone ou Real Madrid. Surtout que le Bayern Munich serait prêt à se défaire de Robert Lewandowski afin de faire de la place au Norvégien dans un championnat qu'il connait déjà. Résultat, l'offre conséquente mais nécessaire peut permettre aux Parisiens d'offrir à leur projet une nouvelle tête de gondole. Même si pour cela, il faut y mettre un prix à la Mbappé.