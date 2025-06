Le PSG l’a humilié, Messi n’oubliera jamais

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Opposé au Paris Saint-Germain dimanche en huitièmes de finale du Mondial des clubs, Lionel Messi garde de mauvais souvenirs de son passage dans la capitale. Le milieu offensif de l’Inter Miami n’a pas oublié l’humiliation infligée par ses anciens dirigeants.

Difficile de parler de revanche tant ce huitième de finale du Mondial des clubs parait déséquilibré. En tout cas, il y aura sans doute de la tension dans l’air entre le Paris Saint-Germain et l'Inter Miami de Lionel Messi. Le club de la capitale et l’Argentin ne s’étaient pas quittés en bons termes. Ce n’est pas un hasard si la Pulga balance régulièrement des tacles aux Parisiens dans ses déclarations. On était loin d’imaginer un tel scénario durant sa première partie de saison 2022-2023, juste avant le Mondial remporté avec l’Albiceleste.

All eyes on Messi 🇧🇷🇦🇷👀 pic.twitter.com/z1G3Y2EmCj — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) June 26, 2025

Il était alors question d’une prolongation de contrat avec le Paris Saint-Germain. Mais d’après la version racontée par L’Equipe, tout a basculé lorsque le champion du monde a souhaité profiter de son sacre pour réclamer un salaire encore plus confortable. Lui qui avait déjà négocié 40 millions d’euros pour sa deuxième année chez l’ogre parisien. Sa demande n’est pas passée. Pire encore, ses relations avec la direction se sont détériorées jusqu’à sa fameuse punition.

Les excuses de Messi

Alors qu’il était attendu à l’entraînement le lundi 1er mai 2023, au lendemain d’une défaite contre Lorient (1-3), Lionel Messi ne s’était pas présenté. La légende du FC Barcelone avait rendez-vous en Arabie Saoudite avec un sponsor personnel. L’occasion pour le Paris Saint-Germain d’envoyer un message fort avec une suspension de deux semaines, assortie d’une retenue sur salaire. L’octuple Ballon d’Or, poussé par son entourage, avait été contraint de présenter ses excuses dans une vidéo publique. Cet épisode, Lionel Messi l’a vécu comme une humiliation. C’est effectivement la principale raison de son ressentiment envers les dirigeants parisiens. Deux ans plus tard, ces mauvais souvenirs ne peuvent que refaire surface.