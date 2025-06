Le PSG l’a fâché, l’Atlético demande une revanche

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Corrigé par le Paris Saint-Germain (4-0) dimanche dernier, l’Atlético Madrid n’a pas abandonné ses ambitions dans le Mondial des clubs. Les Rojiblancos espèrent toujours remporter la compétition.

Il n’y avait pas photo entre le Paris Saint-Germain et l’Atlético Madrid. Dominée de bout en bout, l’équipe entraînée par Diego Simeone a été surclassée. Les coéquipiers de Julian Alvarez, pas toujours lucides au moment d’analyser la rencontre, sont donc impatients de passer à autre chose dans ce Mondial des clubs. « Ils ont leur mérite et on a des choses à améliorer, a commenté l’attaquant argentin. Le résultat était un peu injuste, on aurait pu marquer des buts et ça aurait été une autre histoire. Mais c'est passé, maintenant on doit penser à ce qui arrive. »

Ce vendredi (0h heure française), les Colchoneros tenteront de se relancer contre les Seattle Sounders. « On dépend de nous, on a confiance en nous, a positivé l’ancien joueur de Manchester City. On a travaillé ces derniers jours pour faire un grand match demain. » La déroute face au Paris Saint-Germain aurait pu faire mal aux têtes. Mais l’Espagnol Koke assure que l’Atlético y voit une source de motivation supplémentaire.

L'Atlético surmotivé

« On a beaucoup d'envie après la douche froide de l'autre jour, a rassuré le milieu de terrain. On a envie de revanche et de montrer qu'on est une bonne équipe, comme on l'a montré cette saison. On a une finale et on est impatients d'entrer sur le terrain. L'importance du Mondial des clubs ? Elle est maximale. On veut gagner. On représente l'Atlético et le football espagnol. C'est très important pour nous. On est à la fois confiants et incertains sur notre réussite. Mais on a battu le PSG chez eux et le Barça. On peut gagner et rivaliser contre toutes les équipes. » En attendant, les Rojiblancos sont déjà sous pression.