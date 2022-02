Le PSG jubile, Mbappé prêt à faire pleurer le Real cet été !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Héros du match face au Real Madrid ce mardi, Kylian Mbappé a montré qu’il était toujours l’arme absolue du PSG.

Une arme fatale qui fait saliver le club espagnol, qui est toujours le grand favori pour récupérer l’attaquant champion du monde en fin de saison. Même si Karim Benzema n’était pas dans sa forme optimale au Parc des Princes et n’a pas pu peser comme il le voulait sur le jeu de son équipe, la prestation du Real Madrid a beaucoup déçu les observateurs. La formation espagnole n’a proposé la moindre action du jeu, se contentant de défendre en espérant tenir le 0-0 face au PSG. Des stars comme Eden Hazard et Gareth Bale, qui seront poussés vers la sortie en fin de saison, sont sorties du banc en fin de match, et le Real Madrid n’a clairement pas présenté la puissance offensive d’un ténor européen.

Et le niveau de jeu présenté par la formation de Carlo Ancelotti a même inquiété Kylian Mbappé en personne. L’attaquant du PSG a certes été au-dessus du lot et ne s’est pas baladé en plantant un quadruplé non plus, mais le visage présenté par la Maison Blanche n’a clairement pas fait rêver celui qui est annoncé comme son futur joueur. Et le quotidien, certes catalan, Sport va encore plus loin, expliquant que Kylian Mbappé n’a vraiment pas fait son choix pour son avenir, et que le niveau de jeu du Real Madrid peut aussi entrer en ligne de compte. Le Français serait prêt à snober le club espagnol, ayant désormais des doutes sur les capacités du Real à revenir au sommet du football européen.

Le PSG et Liverpool sont dans la course

Résultat, l’ancien monégasque est déterminé à étudier sérieusement deux autres pistes. La première est évidente, il s’agit d’éventuellement prolonger au PSG au sein de cette « Dream Team » qui sera encore là la saison prochaine. Une offre colossale lui tend les bras, et Kylian Mbappé sait très bien qu’il sera au coeur d’une équipe compétitive, qui se fait désormais régulièrement sa place dans le gratin européen. Enfin, l’autre possibilité qui n’est pas à exclure, reste la piste menant à Liverpool. Les Reds, qui sont toujours de sérieux prétendants à la victoire finale en Ligue des Champions, vont devoir renouveler leur ligne d’attaque, et il y aura clairement de la place pour Kylian Mbappé. Hors course quand il y avait un prix de transfert inclus, le club anglais peut désormais espérer avoir sa chance en cas d’hésitation de la part du numéro 7 du PSG, même si la Premier League n’a pas souvent été évoqué comme objectif prioritaire pour la suite de sa carrière.