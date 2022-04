Le PSG intéressé, Conte ne cache pas sa fierté

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Convoité par le Paris Saint-Germain pour la saison prochaine, Antonio Conte a tenu à calmer le jeu. Le manager de Tottenham se dit focalisé sur la fin de saison en Premier League, tout en admettant qu’il n’était pas insensible à l’intérêt parisien.

Les rumeurs s’accumulent autour d’Antonio Conte. Cette semaine, on apprenait que le manager de Tottenham avait posé ses conditions pour une éventuelle signature au Paris Saint-Germain. Le potentiel successeur de Mauricio Pochettino réclamerait 30 millions d’euros par an, soit environ le double de son salaire actuel, la venue d’un directeur sportif et d’un staff technique dans ses bagages, ainsi que la nomination d’un directeur des réseaux sociaux pour mieux contrôler l’activité des joueurs sur la toile.

Tottenham voit déjà Conte au PSG https://t.co/jGOCg12d8F — Foot01.com (@Foot01_com) April 29, 2022

Autant dire que ces informations font beaucoup parler en Angleterre, où les médias n’ont pas tardé à interroger Antonio Conte sur son avenir. Résultat, l’Italien se dit flatté, mais tient à démentir tout contact avec le Paris Saint-Germain. « Bien sûr, c'est agréable quand d'autres clubs apprécient mon travail, a d’abord avoué l’ancien coach de Chelsea. Mais la vérité, c'est que je n'aime pas quand des gens essaient d'inventer des informations juste pour faire parler, ou simplement pour créer des problèmes. »

Conte en sourit mais...

« Ce n'est pas bien, ce n'est pas juste pour moi, pour les clubs impliqués ou pour mes joueurs. Mais aussi parce que je sens qu'on est vraiment concentrés sur les cinq matchs qu'il reste pour obtenir un excellent résultat, s’est défendu le technicien. Ce type de situation me fait sourire, mais je pense aussi que les personnes qui veulent parler de ça doivent montrer du respect pour tous les gens impliqués, et ne pas inventer de fausses informations ou raconter beaucoup de mensonges. » En plein sprint final pour la quatrième place de Premier League, Antonio Conte sait que ce genre d’information peut perturber son groupe.