Le PSG hésite entre deux jeunes stars

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le mercato du Paris Saint-Germain n'est pas tout à fait terminé dans le sens des signatures. Le club de la capitale devrait encore faire signer un jeune prodige, même si le PSG hésite encore.

Luis Enrique s'est félicité de la totalité de son effectif, mercredi soir après la victoire du PSG en Supercoupe d'Europe face à Tottenham, mais l'entraîneur de Paris souhaite encore recruter des joueurs. Et deux noms reviennent régulièrement du côté du Parc des Princes, à savoir Rodrigo Mora et Maghnes Akliouche. Les deux jeunes joueurs sont considérés comme des stars en devenir du football mondial, mais pour le Paris Saint-Germain il va falloir trancher car il serait totalement illusoire de croire que Luis Campos peut faire venir en même temps le joueur portugais de Porto et l'attaquant de l'AS Monaco. Selon le compte insider @PSG Inside Actus, une réflexion est en cours du côté des champions d'Europe, et l'heure du choix a désormais sonné.

Mora ou Akliouche, le PSG hésite

Alors que le Paris Saint-Germain avait tourné le dos au FC Porto, l'insider explique que les discussions ont récemment repris avec le club portugais au sujet de Rodrigo Mora, dont le profil plait énormément à Luis Enrique. Cependant, la venue immédiate du joueur de 18 ans suscite des interrogations à Paris, notamment parce que Mora devra encore s'adapter à la Ligue 1 et le PSG serait plutôt de faire signer Maghnes Akliouche dès cet été. Le vice-champion olympique français de l'AS Monaco est lui parfaitement rôdé au championnat de France et sera donc immédiatement disponible pour l'entraîneur parisien. Sur le plan budgétaire, l'enveloppe sera similaire pour Akliouche et Mora, puisque Transfermarkt valorise les deux joueurs autour de 45 millions d'euros.

Le PSG veut boucler un dossier avant la fin du mercato

« La balance penche tour à tour d’un côté ou de l’autre, au gré des discussions avec Porto et Monaco. Dans les coulisses, le club semble déterminé à boucler au moins l’un de ces dossiers avant la fin des transferts », précise l'insider. Si c'est réellement le cas, le Paris Saint-Germain va tout de même devoir accélérer, car le mercato estival se termine dans un peu plus de deux semaines. Et on le sait, pour ce genre d'opération, tout ne se règle pas en quelques jours. En s'offrant Akliouche ou Mora, le PGS frappera un nouveau gros coup au moment où l'équipe parisienne paraît déjà être bien musclé pour défendre la totalité de ses titres.