Le PSG harcelé par le Real Madrid au mercato, ça chauffe

A la recherche d’un latéral gauche pour la saison prochaine, le Real Madrid ne lâche pas l’affaire dans le dossier Nuno Mendes, malgré le refus catégorique du PSG de se séparer de son défenseur portugais.

Le Real Madrid se prépare à une véritable révolution cet été. La saison en cours démontre que l’effectif à la disposition de Carlo Ancelotti n’est pas équilibré, et le chantier principal sera indiscutablement la défense. Sur les côtés, le grand changement est imminent avec la probable signature de Trent Alexander-Arnold à droite. A gauche en revanche, c’est encore le grand flou. Fran Garcia devrait rester en tant que doublure tandis que Ferland Mendy va lui être poussé vers la sortie.

Le Real Madrid souhaite recruter un titulaire indiscutable à ce poste et en ce sens, le nom de Nuno Mendes revient en boucle dans la capitale espagnole. Depuis plusieurs jours, le club merengue tente de faire le forcing pour convaincre le club parisien de lui céder son latéral portugais, qui a tout récemment prolongé jusqu’en 2030. Todo Fichajes confirme la tendance et explique que le Real va continuer à insister pour tenter de recruter l’ancien latéral gauche du Sporting. Un acharnement qui commence à énerver l’état-major parisien selon le média espagnol, convaincu que Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi ne lâcheront pas l’affaire et que le Real Madrid perd donc son temps dans ce dossier.

Juni Calafat, qui gère avec Florentino Pérez le recrutement de la Casa Blanca, a pourtant dans l’idée d’insister encore quelques semaines afin de voir s’il est possible de faire craquer le joueur et le PSG. On imagine que c’est pourtant peine perdue, tant Luis Enrique est fan de celui qui a inscrit le troisième but parisien lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions face à Aston Villa la semaine dernière, et qui entre parfaitement dans le dispositif de l’entraîneur espagnol avec son style de latéral offensif, puissant et à l’aise sur le plan technique.