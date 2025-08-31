Le PSG gagne plus de 60ME sans jouer une seconde

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG fera bientôt ses débuts en Ligue des champions pour cette nouvelle saison. Le club de la capitale n'a pas été épargné lors du tirage au sort.

Le Paris Saint-Germain s'apprête à remettre son titre de champion d'Europe en jeu dans quelques semaines. Le club de la capitale a hérité d'un tirage XXL pour cette nouvelle édition. Luis Enrique ne manquera pas de travail pour préparer du mieux possible ses hommes. L'Espagnol sait que son équipe sera très attendue. Le PSG peut déjà se satisfaire de sa santé financière. Les résultats récents des Franciliens ont fait gagner beaucoup d'argent aux pensionnaires du Parc des Princes. D'ailleurs, pour sa simple participation à la Ligue des champions, le PSG va gagner un petit pactole.

Le PSG se frotte les mains, merci l'UEFA

Selon Football Meets Data, les champions d'Europe vont en effet empocher plus de 60 millions d'euros. Le club parisien est d'ailleurs deuxième au classement des équipes qui toucheront le plus d'argent, juste derrière Manchester City et ses 64,3 millions d'euros. Les sommes pour chaque club comprennent : Les frais de départ (18,62 millions d'euros), la valeur (dépend du coefficient du club à 5 et 10 ans et des classements du marché des droits tv) et les performances (Points, bonus de classement, bonus). Une énorme somme qui fera le bonheur du PSG, qui a été en plus discret cet été sur le marché des transferts. Il ne serait pas étonnant de voir le club de la capitale tenter sa chance dans des dossiers importants dans quelques mois, que ce soit au mercato hivernal ou estival. Luis Enrique a des joueurs précis à faire signer mais sait que le PSG sera amené à aligner les millions.