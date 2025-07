Le PSG gagne la C1 sans lui, il est dégoûté

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Vainqueur de la Ligue des Champions la saison dernière, le Paris Saint-Germain a donné des regrets à Abdou Diallo. Définitivement parti en 2023, le défenseur central aurait aimé devenir champion d’Europe avec les Parisiens.

Le sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions a provoqué des sentiments contrastés chez Abdou Diallo. En tant qu’ancien Parisien, le défenseur central d’Al-Arabi (Qatar) était forcément ravi de voir les hommes de Luis Enrique remporter le trophée tant convoité. Mais d’un autre côté, l’international sénégalais a du mal à cacher sa déception sur le plan personnel. Le natif de Tours aurait aimé vivre cet événement avec le maillot rouge et bleu.

Diallo à la fois content et déçu

« J'ai passé de longues années au club (2019-2023), a rappelé Abdou Diallo à RMC. Je suis né en France, donc je sais ce que ça représente pour le club de la capitale, qui est un club que j'aime particulièrement. Et franchement, j'étais émerveillé comme tout le monde. J'étais dans la peau d'un supporter, mais un supporter qui sait ce que ça représente de l'intérieur, à quel point c'est dur, à quel point c'était attendu et à quel point tout le monde se battait pour ça et était obnubilé par cet objectif-là. Donc, forcément, très content pour ceux qui l'ont vécu. J'aurais pu donner beaucoup pour le vivre avec eux. »

🏆🇸🇳 Vie au Qatar, sacre du PSG en Ligue des champions, CAN avec le Sénégal... les confidences d'Abdou Diallo. 👇https://t.co/sMmZU5BHon pic.twitter.com/8qmx6y4MsR — RMC Sport (@RMCsport) July 24, 2025

« Des regrets ? Non, non, regret aucun, c'est l'histoire de chacun. C'est l'histoire de chacun et je suis très content pour eux. Pour la plupart je les ai connus et ce sont des amis. Evidemment, ce sont de bons moments, donc t'as envie de les partager avec les gens. Mais ce n'était pas pour moi, ça ne m'était pas réservé, donc il n'y a aucun regret et aucune jalousie pour le coup. Mais beaucoup de contentement, vraiment de contentement et de soulagement que Paris ait enfin touché à la Coupe aux Grandes Oreilles », a nuancé le défenseur central.