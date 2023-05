Le PSG freine brutalement pour ce chouchou de Didier Deschamps

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’une des priorités pour le PSG lors du prochain mercato sera de se renforcer au milieu de terrain. Plusieurs joueurs français sont ciblés à ce poste à l'instar de Khephren Thuram ou encore de Youssouf Fofana.

Luis Campos veut rebâtir l’effectif du Paris Saint-Germain la saison prochaine et si possible avec de jeunes joueurs français ou ayant déjà une expérience de la Ligue 1. Dans le secteur offensif, des joueurs tels que Moussa Diaby, Randal Kolo-Muani ou encore Victor Osimhen sont ainsi ciblés. Mais pour le coordinateur sportif du PSG, il sera également crucial de renforcer le milieu de terrain, où des éléments tels que Fabian Ruiz ou encore Carlos Soler ont déçu cette saison.

Ainsi, les pistes Khephren Thuram ou encore Ngolo Kanté sont parfois évoquées, tout comme celle menant au vice-champion du monde Youssouf Fofana. En fin de contrat avec l’ASM dans un an, le natif de Paris est presque certain de quitter la Principauté et le PSG a un œil sur lui. Mais selon les derniers échos de Nice-Matin, la tendance n’est plus vraiment à un transfert de Youssouf Fofana vers la capitale française. En effet, le quotidien azuréen dévoile que l’intérêt du Paris Saint-Germain pour le milieu de terrain de l’Equipe de France s’est refroidi au cours des dernières semaines, Luis Campos travaillant en priorité sur d’autres dossiers. Un choix qui surprendra pour un joueur qui a su s'imposer chez les Bleus, et est même très apprécié par Didier Deschamps pour son attitude et sa marge de progression encore importante.

La piste Youssouf Fofana se refroidie pour le PSG

C’est donc vers la Premier League que l’ancien Strasbourgeois pourrait s’envoler dans les semaines à venir puisque quatre clubs anglais sont intéressés par son profil. Constat similaire pour Axel Disasi, parfois évoqué au PSG mais qui a plus de chances de renflouer les caisses de l’ASM avec un transfert en Premier League. Pour le Paris Saint-Germain, des dossiers prioritaires sont d’abord étudiés avant ceux menant à Disasi ou Fofana, même si le club de la capitale ne s’interdit pas de revenir à la charge en toquant à la porte de Monaco durant le mercato estival.