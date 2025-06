Le PSG frappe fort, 4 attaquants mis à la porte ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Malgré une saison aboutie avec une victoire en Ligue des Champions, le PSG se prépare à plusieurs changements dans son effectif. En attaque, quatre joueurs sont invités à trouver un nouveau club.

Le Paris Saint-Germain a beau avoir réalisé la saison parfaite, en décrochant la première Ligue des Champions de son histoire, le club parisien ne restera pas les bras croisés pendant le mercato. La base de titulaires ne bougera évidemment pas, mais de nombreux joueurs en manque de temps de jeu ont de fortes chances de partir. Dans son édition du jour, L’Equipe fait justement le point sur l’avenir de plusieurs joueurs du PSG et indique que dans le secteur offensif, plusieurs départs sont à prévoir. Luis Enrique et Luis Campos ont fait de Bradley Barcola, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé des joueurs intransférables.

Le PSG prend une gifle à 45ME pour ce buteur français https://t.co/3dSXpJly7X — Foot01.com (@Foot01_com) June 25, 2025

Derrière eux en revanche, cela devrait bouger. Le quotidien national explique que Paris aimerait concrétiser les départs de Randal Kolo Muani, Marco Asensio, Kang-in Lee et Gonçalo Ramos. Concernant l’international portugais, Luis Enrique n’a pas demandé à s’en séparer et l’apprécie dans son rôle actuel de joker. Mais la situation ne convient pas au joueur et le Paris Saint-Germain ne sera pas fermé à un départ en cas de belle offre. Si tous ces départs se concrétisent, le champion d’Europe en titre pourrait réaliser un joli coup en attaque.

Quatre départs envisagés en attaque

« Paris est actuellement en phase de réflexion sur son secteur offensif. À date, Luis Enrique pencherait plutôt pour un nouveau renfort sur les ailes, capable d'évoluer à plusieurs postes », écrit le quotidien national. Mais le média précise aussi que Luis Campos a activé plusieurs dossiers… de numéro neuf, actuellement en stand-by mais qui peuvent être dégainés à tout moment. Tout dépendra sans doute de l’identité des joueurs qui feront leurs valises. Mais le visage de l’attaque du PSG a de fortes chances d’évoluer donc, au cours de l’été. Ces quatre départs potentiels, en plus de financer un éventuel renfort dans le secteur offensif, pourrait aussi permettre à Paris d'avoir plus de latitude financière pour recruter à d'autres postes, comme en défense, où un central et un latéral droit sont espérés.