Le PSG fonce vers un géant espagnol de 20 ans

Par Corentin Facy

Cet été, le PSG va tenter de dénicher de bonnes opportunités pour trouver des doublures à Achraf Hakimi et à Nuno Mendes. Pour le poste de latéral gauche, Luis Campos a flashé sur Yarek Gasiorowski.

Le Paris Saint-Germain est indiscutablement la meilleure équipe au monde depuis le mois de janvier. Le sacre en Ligue des Champions et le parcours jusqu’ici impeccable à la Coupe du monde des clubs le prouve. Mais le Mondial qui se déroule en ce moment aux Etats-Unis a aussi mis en avant les faiblesses du banc parisien. En dehors de son onze-type et d’un ou deux remplaçants, Luis Enrique a de plus en plus de mal à compter sur des joueurs fiables en sortie de banc. Cela doit être réglé lors du prochain mercato, notamment sur les postes de latéraux où Achraf Hakimi et Nuno Mendes sont bien seuls.

C’est ainsi que selon les informations du site Fichajes, le Paris Saint-Germain a entamé les grandes manoeuvres pour recruter un latéral gauche. Le site spécialisé affirme que le champion d’Europe en titre fait partie des clubs intéressés par Yarek Gasiorowski, jeune latéral gauche espagnol de 20 ans évoluant au FC Valence. Capable de jouer latéral ou défenseur central, ce grand gabarit d’1m92 a une clause libératoire de 60 millions d’euros dans son contrat. Mais le média affirme que Valence, qui n’est pas dans une situation financière studieuse, acceptera une offre bien inférieure à ce montant.

Un dossier bloqué par Lucas Hernandez ?

Brighton et Sunderland sont également à l’affût dans ce dossier qui pourrait se régler à seulement 25 millions d’euros. Pour un prix si abordable, le PSG pourrait vite dégainer afin de compter dans ses rangs un joueur à la fois capable de doubler le poste de Nuno Mendes et celui de Willian Pacho. Mais avant de passer à l’offensive, Paris attendra peut-être de trouver une porte de sortie à Lucas Hernandez puisque le profil des deux joueurs est très semblable. Or, on imagine qu’il faudra beaucoup de temps au défenseur de l’équipe de France avant de trouver un club capable d’assumer son imposant salaire parisien. Ce qui pourrait compromettre les chances du PSG dans le dossier Yarek Gasiorowski, où la concurrence anglaise est susceptible de dégainer plus vite.