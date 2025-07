Le PSG fonce sur un monstrueux défenseur néerlandais

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG veut deux recrues en défense centrale lors de ce mercato estival et les dossiers se multiplient sur le bureau de Luis Campos, qui a coché le nom de Ryan Flamingo, auteur d’une grosse saison au PSV Eindhoven.

Toujours à la recherche d’un accord avec Bournemouth pour le transfert d’Illya Zabarnyi, le Paris Saint-Germain ne se contentera pas du défenseur ukrainien. Le champion d’Europe en titre souhaite recruter deux joueurs à ce poste, et Luis Campos multiplie les pistes et les prises de contact. Selon les informations du compte insider PSG Inside Actu, le club francilien a élaboré une short-list de sept défenseurs centraux susceptibles de rejoindre la capitale cet été. Zabarnyi est bien sûr en haut de cette liste et a de fortes chances de rallier Paris, même si Bournemouth réclame toujours 70 millions d’euros, une somme jugée excessive par Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi.

Ryan Flamingo dans la short-list du PSG

Tomas Araujo (Benfica), Yusuf Akcicek (Fenerbahçe), Joel Ordonez (Bruges), Antonio Silva (Benfica) et Edmon Tapsoba (Bayer Leverkusen) sont aussi ciblés, des noms qui ont déjà été évoqués dans la presse ces dernières semaines. Le septième joueur surveillé par le PSG est en revanche moins connu des supporters parisiens. Selon le compte X, les dirigeants du club Bleu et Rouge ont un réel intérêt pour Ryan Flamingo. Peu connu en France, le défenseur néerlandais de 22 ans sort d’une saison très aboutie avec le PSV Eindhoven.

Ryan Flamingo - Full Season Show 24/25 pic.twitter.com/2Mc3rd2GMH — Hugo ✞ (@HugoFilmz28) June 13, 2025

Champion des Pays-Bas, celui qui compte 17 sélections avec la sélection orange a été un joueur essentiel de son équipe avec 49 matchs toutes compétitions confondues au compteur. Du haut de ses 1m87, il semble avoir les qualités recherchées par Luis Enrique pour un défenseur central, à savoir la vitesse et la qualité de relance, deux domaines où brillent Pacho et Marquinhos. Financièrement, cette piste a aussi l’avantage d’être moins onéreuse que les autres, le valeur de Flamingo étant estimée à 20 millions d’euros par Transfermarkt, même si le PSV se montrera sans doute un peu plus gourmand après la belle saison de son joueur, recruté à Ultrech pour 9 millions d’euros. Le dossier sera en tout cas à suivre de près au PSG, où les noms de défenseurs centraux pistés sont de plus en plus nombreux, en attendant de savoir qui seront les heureux élus.